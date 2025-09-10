System of a Down: Warum ihre Deutschland-Rückkehr eine Sensation ist

2026 ist es endlich wieder soweit und man kann es durchaus als Sensation bezeichnen: System of a Down kehren nach fast einem Jahrzehnt für zwei große Stadionkonzerte nach Deutschland zurück. Am 8. Juli 2026 spielen Serj Tankian, Daron Malakian, Shavo Odadjian und John Dolmayan im Berliner Olympiastadion, zwei Tage später folgt ein weiteres Open-Air in Düsseldorf.

System of a Down haben sich mit Songs wie „Chop Suey!“, „B.Y.O.B.“ oder „Toxicity“ und den Alben Toxicity (2001) sowie Mezmerize/Hypnotize (2005) ins Epizentrum der Rock- und Metalwelt gespielt. Dass die Band seitdem hyperaktiv war, könnte man aber nicht behaupten. Seit 2005 hat die Band kein neues Studioalbum mehr veröffentlicht, abgesehen von zwei Einzelsongs 2020. Tourneen sind rar – umso größer die Überraschung und Vorfreude, dass sie nun wieder nach Deutschland zurückkehren.

System of a Down: Die Sensation ist (fast) perfekt

Die letzten Auftritte hierzulande liegen ebenfalls schon lange zurück. 2017 war das letzte Jahr, in dem man SOAD live in Deutschland erleben konnte. Damals spielten sie nicht nur als Headliner bei Rock am Ring am Nürburgring und Rock im Park in Nürnberg, sondern gaben auch eine Reihe von Clubshows in ungewöhnlich kleinen Venues. Innerhalb weniger Tage traten sie in der Berliner Columbiahalle, dem Leipziger Haus Auensee, der Muffathalle in München, dem Schlachthof Wiesbaden, dem Nürnberger Löwensaal und dem Kölner Palladium auf. Für Fans war das die letzte und einmalige Gelegenheit, die Band aus nächster Nähe zu erleben.

Dass seitdem ganze neun Jahre vergangen sein werden, macht die Rückkehr 2026 zu einem echten Ereignis. System of a Down sind also jetzt offizielle eine jener Bands, die auch ohne neues Album Stadien füllen – und das Olympiastadion ist ja nun wirklich für Metal-Bands keine alltägliche Venue. Apropos Sensation: Wann diese wirklich perfekt wäre? Wenn SOAD auch ein neues Album veröffentlichen würden – aber das dürfte wohl unrealistisch sein.

System of a Down in Deutschland

System of a Down haben für das kommende Jahr zwei Konzerte in Deutschland angekündigt. Als Special Guest sind Queens of the Stone Age und als Support bzw. Opening Act Acid Bath dabei. Der Prio-Vorverkauf startet am 17. September 2025.

Die Tour startet am 29. Juni in Stockholm, Schweden. Es folgen Auftritte u.a. im Stade de France in Paris sowie im Tottenham Hotspur Stadium in London. In Kürze werden System Of A Down, so der Tourneeveranstalter, noch „ein ganz besonderes Konzert“ im Rahmen dieser Tour ankündigen. Weitere Informationen folgen.

Tickets sind zunächst über eine Artist-Presale-Registrierung verfügbar, die von Mittwoch, 10. September bis Montag, 15. September über systemofadown.com erfolgen kann.