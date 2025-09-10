System of a Down: Was es mit dem Bengalo-Phänomen auf sich hat

Duran Duran im Interview: „Long Covid machte mich zum Geist“

System of a Down und die Bengalos: Es gibt das alte Klischee, dass südamerikanische Fans feuriger sind als hierzulande – und zumindest, was Pyrotechnik betrifft, trifft das auf die Anhänger von System of a Down durchaus zu. Bei ihrer „Wake Up! South America“-Tour 2025 sorgten nämlich nicht Serj Tankian & Co. für Flammen und Rauch, sondern die Fans selbst.

Während die Band ohne eigene Pyroshow antrat, zündeten die Zuschauer zahlreiche Bengalos und Feuerwerkskörper – und machten die Konzerte in Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires und São Paulo somit zu wahren Feuermeeren.

System of a Down: Bengalos-Fieber

Unter Bengalos versteht man die handlichen Fackeln, wie man sie sonst vor allem von südamerikanischen Fußballtribünen kennt. Im Stadionkontext werden sie von Fangruppen zum kollektiven Feiern eingesetzt und schaffen ein visuelles Feuerwerk aus rotem Licht, Rauch und jeder Menge Energie. System of a Down erfuhren das im April und Mai 2025 auch im Nicht-Fußball-Kontext.

Gitarrist Daron Malakian reagierte überwältigt: „This is not a war zone, this is not a riot, this is a System Of A Down style Rock & Roll concert in Brazil!“, wird er auf der Facebook-Seite der Band zitiert.

Die Band gab sich in einem anderen Posting ähnlich begeistert. „Falls es euch aufgefallen ist: Wir haben kein Pyro auf der Bühne … aber unsere Fans bringen verdammt noch mal das Feuer“, so die Gruppe.

System of a Down in Deutschland

System of a Down haben für das kommende Jahr zwei Konzerte in Deutschland angekündigt. Als Special Guest sind Queens of the Stone Age und als Support bzw. Opening Act Acid Bath dabei. Der Prio-Vorverkauf startet am 17. September 2025.

Die Tour startet am 29. Juni in Stockholm, Schweden. Es folgen Auftritte u.a. im Stade de France in Paris sowie im Tottenham Hotspur Stadium in London. In Kürze werden System Of A Down, so der Tourneeveranstalter, noch „ein ganz besonderes Konzert“ im Rahmen dieser Tour ankündigen. Weitere Informationen folgen.

Tickets sind zunächst über eine Artist-Presale-Registrierung verfügbar, die von Mittwoch, 10. September bis Montag, 15. September über systemofadown.com erfolgen kann.