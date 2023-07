„Tainted Love“ von Soft Cell – Drama, Baby!

Zum Heulen und zum Weglaufen ist dem Protagonisten von „Tainted Love“ zu Mute: „Ich liebe dich, obwohl du mir so wehtust.“ Was Suicide Ende der 70er in den USA für den Rock’n’Roll war, das leistet das Keyboard-Stimme-Duo Soft Cell in Großbritannien für den Soul: Modernisierung durch Elektrifizierung!

Schwule Jungs spielen gern Drama-Queen, also gibt Marc Almond für die Maxiversion die Diana: In satten acht Minuten rahmt „Tainted Love“ einen Supremes-Klassiker von der verblichenen Liebe ein: „Where Did Our Love Go?“

