Foto: jr. All rights reserved.

Mark David Hollis (* 4. Januar 1955 in Tottenham, England, † 2019)

Talk Talk: Mark Hollis ist tot. Der Brite wurde 64 Jahre alt. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus, jedoch mehren sich die Berichte in den sozialen Medien über seinen Tod, immer mehr Bands zollen dem Talk-Talk-Kopf Tribut.

Ebenfalls noch unbekannt ist die Todesursache.

Hollis‘ Band Talk Talk gilt als eine der wichtigsten Pop-Acts der 1980er Jahre. Mit Hits wie „It’s My Life“ oder „Such a Shame“ wurde Hollis zum Chart-Star, jedoch waren es die Alben „Spirit of Eden“ (1988) und „Laughing Stock“ (1991), die ihn in die Sphäre der Songwriter-Genies erhoben. Der zunehmend scheue Künstler veröffentlichte sein letztes Soloalbum, „Mark Hollis“, im Jahr 1998.

