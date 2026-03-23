Taylor Hawkins‘ bester Freund sang in einer Yes-Tributeband. Heute frontet er das Original

Hätte Jon Davison nicht nur drei Blocks von Taylor Hawkins entfernt in Laguna Beach, Kalifornien, aufgewachsen, wäre sein Leben unvorstellbar anders verlaufen. Die beiden wurden in der Grundschule beste Freunde, entdeckten gemeinsam Bands wie Rush und Queen, griffen zur selben Zeit zum ersten Mal zu Instrumenten – Hawkins ans Schlagzeug, Davison an die Gitarre – und besuchten ihr erstes Konzert zusammen, als Hawkins‘ Mutter sie ins Forum zu David Bowies Serious-Moonlight-Tour mitnahm.

Der entscheidende Moment kam 2012, als Yes einen neuen Sänger suchten und Hawkins Bassist Chris Squire steckte, dass sein Jugendfreund der Richtige für den Job sei. Und das war kein leeres Versprechen. Davison besitzt einen natürlichen Tenorklang, der dem eines jungen Jon Anderson verblüffend ähnelt, hatte die Yes-Tributeband Roundabout angeführt und war nach Jahren bei Glass Hammer und Sky Cries Mary mehr als bereit für die Strapazen des Tourlebens.

Yes steht seit 14 Jahren im Mittelpunkt von Davisons Leben. Er ist der Leadsänger auf den letzten drei Studioalben der Band – „Heaven & Earth“ (2014), „The Quest“ (2021) und „Mirror to the Sky“ (2023) – und hat mit ihnen die ganze Welt bereist. Am 22. April startet er mit dem Europaabschnitt ihrer Welttournee, bei der das Meisterwerk „Fragile“ von 1971 in voller Länge gespielt wird, ergänzt durch Songs aus der gesamten Bandgeschichte.

Begegnung auf dem Prog-Kreuzfahrtschiff

2019 lernte Davison Emily Lodge kennen – Tochter von Moody-Blues-Co-Leadsänger John Lodge –, als Yes auf der Cruise to the Edge spielten, einer Kreuzfahrt für Prog-Rock-Fans. Drei Jahre später heirateten sie, und Davison begann, in John Lodges Soloband zu touren und dabei alle Songs zu übernehmen, die ursprünglich von Justin Hayward gesungen worden waren, darunter „Knights in White Satin“.

Das brachte Davison in die eher ungewöhnliche Lage, gleichzeitig das Erbe von Yes und den Moody Blues am Leben zu erhalten – zumindest bis zu Lodges Tod im vergangenen Jahr, der eintrat, während Yes gerade auf Nordamerika-Tour waren.

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„Die erste Hälfte des Sets ist wirklich sehr ruhig, mit emotionalen Songs wie ‚Onward‘, ‚Wondrous Stories‘ und ‚Circles of Time’“, erzählt Davison dem ROLLING STONE. „Und ‚Soon‘ ist eine Art spirituelle Hymne. Ich dachte: ‚Ich muss auf die Bühne und singen, ohne einfach in Tränen auszubrechen.‘ Und ich wusste, dass er gesagt hätte: ‚Du musst da rausgehen und es tun. Du musst die Musik feiern, lächeln und nicht in Trübsal versinken.‘ Er hätte gewollt, dass ich die Musik feiere – und irgendwie hat er mir dadurch Kraft gegeben.“

Trauer und Durchhaltewillen

Davison fand auch die Kraft, Hawkins‘ Tod 2022 zu überstehen, den Widerstand jener Yes-Fans, die keinen anderen Frontmann als Anderson akzeptieren wollen, die schwierige Phase vor einigen Jahren, als zwei konkurrierende Yes-Versionen auf Tour waren und sich erst bei der Aufnahme in die Rock & Roll Hall of Fame zusammenfanden, sowie die stimmlichen Anforderungen, Nacht für Nacht das Yes-Repertoire zu stemmen. Wir haben Davison per Zoom in seinem Haus in Surrey, England, getroffen, um mehr über seine verrückte, unwahrscheinliche Lebensgeschichte zu erfahren.

Wie hat Taylor Hawkins Sie als Kind musikalisch beeinflusst – und Sie ihn?

Sein Bruder war einiges älter und hatte einen cooleren Musikgeschmack, also hat er uns mit vielen Rockplatten versorgt. Taylor war ein Jahr jünger als ich, aber in dieser Hinsicht irgendwie weiter. Ich erinnere mich, dass er als Erstes sagte: „Mein Nachbar hat ein Schlagzeug, das er mir verkaufen will, und ich höre gerade viel Queen. Queen ist die großartigste Band überhaupt.“

Er liebte, dass ihr Schlagzeuger Songs schrieb und einen so ausdrucksstarken Stil hatte. Das sprach ihn an. Er fand, er sehe aus wie ein junger Roger Taylor. Seine Haare waren dicht und weiß und standen ihm auf und über den Kopf. Er liebte Roger Taylor und die Tatsache, dass der auch Taylor hieß. Wenn man ein kleines Kind ist, bedeuten solche Dinge viel. Das war sein Vorbild. Und er wollte, dass ich Freddie Mercury bin. Aber wie macht man das?

Ich griff stattdessen zur Gitarre und später zum Bass, weil wir uns immer mehr dem Progressive Rock zuwandten – Rush, Yes, Genesis, das kam alles später. Rush sprach unsere jüngeren Gemüter an, weil es direkter und zugänglicher war.

Jane’s Addiction und gemeinsame Anfänge

Ich weiß, dass Taylor Jane’s Addiction liebte. Haben Sie die beiden in ihren frühen Tagen oft gesehen?

Ja. Die hatten diese rohe Energie, so rockig und psychedelisch, aber gleichzeitig so viele andere Facetten. Wir sahen sie auf der „Nothing’s Shocking“-Tour. Da waren Hairmetal-Typen, aber auch Goth-Girls und alles dazwischen. Sie brachten alle zusammen – Deadheads, wen auch immer. Jeder konnte sich mit Jane’s Addiction identifizieren.

Taylors Leben endete offensichtlich tragisch, und er war viel zu jung. Aber er hat im Grunde alle Rockfantasien seiner Kindheit wahr werden lassen. Er spielte mit Queen, jammte mit Rush, sang Zeppelin-Songs mit Jimmy Page und John Paul Jones im Wembley Stadium.

Ich weiß. Und das Interessante ist, dass Dave [Grohl] diese kindliche Begeisterung für ihre Helden teilte – und beide schämten sich nicht, das zu zeigen. Wenn sie jemals in Kreisen waren, wo sie jemanden treffen konnten, gingen sie schnurstracks auf die Person zu und sagten: „Oh mein Gott, es ist so toll, Sie zu treffen. Sie haben mich beeinflusst, und ich liebe dieses Album.“

Die beiden waren wie Musikwissenschaftler, wenn es um Rockmusik ging. Ich glaube, das hat andere Musiker sehr beeindruckt – zusammen damit, wie bescheiden und offen sie waren. Kein Ego stand im Weg, was bedeutete, dass sie all diese anderen großartigen Musiker treffen konnten, die sie vergötterten.

Wann haben Sie entdeckt, dass Sie Gesangstalent haben?

Das habe ich erst später herausgefunden. Ich sang immer Backgroundvocals, aber nie so intensiv, dass ich wirklich die Chance hatte, meine Stimme zu entwickeln. Dann gab es eine Flaute in meiner Karriere, nachdem ich um das Jahr 2000 Seattle verlassen hatte – nach meiner Zeit bei Sky Cries Mary, der Band, der ich Anfang der Neunziger beigetreten war und mit der ich als Bassist meinen Lebensunterhalt verdiente. Aber das war irgendwann vorbei.

Der Weg zur Yes-Tributeband

Ich steckte in dieser Flaute. Ich dachte: „Es ist wirklich deprimierend, dass ich keine Musik mehr mache. Ich kann zuhause spielen, aber ich will raus. Ich will in einer Band sein.“ Taylor meinte: „Dann tritt einfach einer Coverband bei. Halt dich fit.“ Ich fing an, den „Recycler“ und Craigslist zu durchforsten. Ich sah eine Anzeige einer Yes-Coverband. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich Rush längst hinter mir gelassen, und meine absoluten Lieblingsbands waren Yes und Genesis. Ich dachte: „Oh mein Gott. Ich könnte in einer Band sein, die nur Yes-Musik spielt? Das wäre der Wahnsinn.“

Aber es gab ein Problem: Sie brauchten keinen Bassisten. Sie brauchten einen Sänger. Ich war ziemlich verzweifelt und wusste, dass ich eine hohe Stimme hatte, also dachte ich: „Ich probiere es einfach.“ Und sie waren wirklich begeistert von meinen Fähigkeiten. Alle merkten, dass ich es konnte. Ich bekam viel Unterstützung. Das war der Anfang. Das war gar nicht so lange her – 2005. Ich war gerade etwa 37.

Wie lange waren Sie bei Roundabout?

Nur etwa zwei oder drei Jahre, und wir spielten vielleicht zwei oder drei Gigs pro Jahr. Wir traten nicht viel auf, weil es im Grunde ein Hobbyprojekt war. Es war schwer, wirklich gut zu werden, weil wir so unregelmäßig probten. Und wir blieben lokal – wir spielten rund um San Diego und L.A.

Was haben Sie bei Glass Hammer gelernt?

Das begann, als sie online Material von Roundabout hörten – nur ein paar Promoaufnahmen, die wir zusammengestellt hatten. Und sie sagten: „Wir suchen einen Sänger im Stil von Jon Anderson. Wir sind eine Originalband.“ Ich hatte vorher noch nie von ihnen gehört. Sie schickten mir einen Track namens „Long and Long Ago“ vom Album „The Inconsolable Secret“. Ich liebte ihn sofort und sagte: „Ich mache das.“ Sie wollten, dass ich den Gesang übernehme und dem Grundgerüst folge, aber es zu meinem eigenen mache. Ich konnte da etwas Kreativität einbringen, und sie waren sehr zufrieden. Das war der Beginn, mich auch mit Studioarbeit auseinanderzusetzen und zu überlegen, was ich kreativ einbringen kann.

Der Anruf von Chris Squire

Wie haben Sie erfahren, dass Yes einen Leadsänger suchen?

Der damalige Manager Paul Silveira kannte Glass Hammer, aber auf der anderen Seite flüsterte Taylor Chris ständig ins Ohr: „Ich hab den Richtigen.“ Die Band war noch sehr auf Benoît David fixiert, aber dann wurde Benoît krank und konnte die bevorstehende Tour nicht machen.

Also sagte Taylor: „Chris, hier ist seine Nummer. Ruf ihn an.“ Ich bekam einen Anruf von Chris und dann einen vom Manager. Die kamen von allen Seiten auf mich zu. Und das war schon etwas Besonderes, denn ich fragte: „Wann ist das Vorsingen?“ Sie sagten: „Es wird kein Vorsingen geben, weil wir in zweieinhalb Monaten eine Tour durch Australien, Neuseeland, Indonesien, Japan… vor uns haben.“ Ich musste also sofort einspringen.

Woran erinnern Sie sich bei Ihrem ersten Telefonat mit Chris?

Er war sehr respektvoll, weil er sich Sorgen machte: „Können Sie das als Vollzeitjob übernehmen? Haben Sie bereits einen Job, der damit in Konflikt geraten würde? Das wird Ihr Leben und Ihren Lebensstil verändern, denn wir wollen jemanden, der bleibt und bereit ist, die Strecke zu gehen.“ Ich überzeugte ihn, dass ich wirklich dabei sein wollte.

Sie müssen völlig überwältigt gewesen sein.

Ich schwebte sicher ein paar Zentimeter über dem Boden. Es war so unwirklich. Ich konnte es nicht glauben. Und Taylor war so stolz auf mich und hatte immer so hart versucht, mir zu einem Engagement zu verhelfen – er war einfach so glücklich für mich. Das war wirklich, wirklich schön.

Erste Probe, erste Show

Wo fand die erste Probe statt?

Bei MATES in L.A. – und Taylor war dabei, ich erinnere mich, weil er zu diesem Zeitpunkt schon mit Chris befreundet war. Er hing einfach rum. Ich kannte bereits einen Großteil des Materials, weil ich ein echter Yes-Fan war und alle Details der Alben kannte. Das half enorm, das Eis zu brechen. Und sie liebten es, dass ich sagte: „Hey, ich weiß, dass wir diesen Song spielen, aber ich liebe diese Liveversion von ’76. Was haltet ihr davon…“ Sie waren wirklich begeistert, dass ich so enthusiastisch war und so viel über die Band wusste.

Ihre erste Show war im April 2012 in Neuseeland. Wie erinnern Sie sich an diesen Abend?

Es war interessant, weil es ein erstes Mal für die Band war. Yes hatte noch nie in Neuseeland gespielt. Wir waren in Auckland. Und es fühlte sich wie eine riesige Venue an. Wahrscheinlich war sie nicht so groß, wie sie sich emotional anfühlte, aber für mich war sie es definitiv. Ich erinnere mich, dass ich auf der Rückseite von Alans Drumriser saß. Steve spielte seinen Solospot, und ich saß einfach da und schnappte Luft. Es war ein Moment, in dem ich wirklich nur zuhören und Zuschauer sein konnte. Und ich dachte: „Oh mein Gott, ist das real?“

Erzählen Sie mir von Alan White.

Er war ein durch und durch echter Mensch. Ich respektierte ihn so sehr als Musiker, und unter diesem Vorzeichen näherte ich mich ihm – aber das schmilzt sofort dahin, und man entspannt sich, weil man es mit jemandem zu tun hat, der wirklich echt ist. Er war so bodenständig. Und er hatte so lange in den Staaten gelebt, dass ich mich am schnellsten mit ihm identifizieren konnte – ich als West-Coast-Typ, er immer oben in Seattle.

Es ist immer interessant, wenn ein Sänger und ein Schlagzeuger eine Verbindung aufbauen, weil wir am entgegengesetzten Ende des Spektrums stehen. Und doch folgt der Drummer dem Schwung und dem Groove des Sängers genauso, wie der Sänger dem Drummer folgt. Wir waren sozusagen die Buchstützen.

Chris Squire – der Jimi Hendrix des Basses

Chris Squire war offenbar eine große Persönlichkeit.

Eine unglaublich große Persönlichkeit. Er lud mich nach dieser ersten Tour zu sich nach Hause ein, weil wir sofort mit dem Songschreiben anfangen wollten. Er war sehr daran interessiert, was ich kreativ einbringen konnte, wollte alle meine Möglichkeiten kennen und wissen, was ich der Band geben konnte. Er war sehr stolz darauf, das einzige Mitglied zu sein, das immer dabei war. Er war der rote Faden durch alle verschiedenen Besetzungen.

Er entdeckte Trevor Rabin, und das hat die Band komplett neu belebt. Genauso mit Billy Sherwood. Und bei mir hoffte er, dass ich eine frische Energie einbringe, die die Band noch weiter voranbringen würde.

Ich halte ihn wirklich für einen der besten Bassisten der Rockgeschichte – auf einer Stufe mit John Entwistle, Phil Lesh und Jack Bruce.

Ja. Ich erinnere mich, dass ich ihm sagte: „Chris, du bist der Jimi Hendrix der Bassgitarre.“ Er grinste über das ganze Gesicht, mit diesen markanten Wangenknochen, so glücklich. „Vielen herzlichen Dank.“ Er war stolz darauf. Er spielte nicht wie die meisten Bassisten, die nur eine unterstützende Rolle einnehmen und sich auf die Grundtöne konzentrieren. Er spielte immer die Terz oder die Quinte oder andere interessante Töne. Er bewegte sich ständig und forderte das Gehör heraus.

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Er sagte tatsächlich, einer seiner größten Einflüsse sei – ja – John Entwistle gewesen, aber auch Paul McCartney, man glaubt es kaum. Chris erzählte mir, er habe gehört, dass Paul immer nachts ins Studio kam und seinen Bass einspielte, nachdem alle anderen ihre Parts bereits aufgenommen hatten. Deshalb bewegen sich seine Basslinien so viel und haben einen eigenen Ausdruck. Plötzlich war der Bass nicht mehr nur ein zweitrangiges Instrument – er konnte auch das Hauptinstrument sein.

Das Stimmwunder und seine Grenzen

Yes nahm Sie 2012 mit auf die ganze Welt. 41 Shows in dem Jahr, dann 67 im Jahr 2013 und 89 im Jahr 2014. Das ist ein wahnsinniges Pensum. Ich habe vor einigen Jahren mit Benoît David gesprochen, und er erzählte mir, dass all diese Shows seiner Stimme dauerhaft geschadet haben. Es war schlicht zu viel. Wie haben Sie dafür gesorgt, dass Ihnen das nicht passiert?

Indem ich von Natur aus die Fähigkeit dazu mitbringe – und das klingt nicht eingebildet. Ich hatte einfach nicht das Gefühl, mich zu überanstrengen. Um Ihre Frage wirklich zu beantworten: Das ist das Geheimnis. Der Unterschied liegt darin, die Stimme nicht zu strapazieren. Ich schaffe es auf eine kontrolliertere Weise. Und zum Glück kam diese Kontrolle ganz natürlich.

Er sagte mir, die „sharp…distance“-Stelle in „Heart of the Sunrise“ sei für ihn die schwierigste gewesen.

Oh, ja. Das kann ich ein bisschen nachvollziehen. Ich bin auch nicht dagegen gefeit.

Im Jahr nach Ihrem Einstieg spielten sie „Close to the Edge“ und „Going for the One“ komplett durch.

Ja, das war die Sache. Sie hatten das Gefühl, dass sie mit mir in der Band wirklich alles angehen konnten. Wir hatten ein neues Selbstvertrauen gewonnen. Wir konnten jeden Yes-Song spielen. Das war ihr Gütesiegel für meine Fähigkeiten. Sie sagten: „Lass uns eine Albumserie machen, ganze Alben spielen und diese tiefen Tracks, die jahrzehntelang vernachlässigt wurden.“

Sie können auch die „Drama“-Songs spielen, die Jon Anderson nie machen wollte.

Ja. Das ist ein einzigartiger Aspekt unserer Version von Yes. Diese Songs kann man bei uns hören.

Über „Heaven & Earth“ und das Scheitern

Aber „Owner of a Lonely Heart“ haben Sie 2016 aus dem Set gestrichen.

Chris und Alan hatten eine starke Bindung daran. Und als Steve mehr und mehr die Führungsrolle übernahm, war er ziemlich entschieden dagegen.

Sie haben gesagt, dass „Heaven & Earth“ nicht Ihr Lieblingsalbum ist. Was lief schief?

Ich hatte so hohe Erwartungen, wie man sie eben hat, wenn man zum ersten Mal in dieser Situation ist. Leider – und bei allem Respekt für den großartigen, inzwischen verstorbenen Roy Thomas Baker – befand er sich damals nicht an einem guten Punkt in seinem Leben. Es gab viele persönliche Dinge, die ich nicht kannte und in die ich mich auch nicht einmischte, aber wir hatten einfach keinen Produzenten, der wirklich fokussiert war. Wir alle trieben irgendwie orientierungslos umher und suchten nach Führung.

Gibt es Songs darauf, die Fans Ihrer Meinung nach kennen sollten?

Ich bin ein bisschen befangen, weil ich so viel davon mitgeschrieben habe. Und ich finde, dieses Album ist im Grunde nur aufgepolierte Demos, die wir in letzter Minute rausgehauen haben, weil uns die Zeit davonlief. Ich sehe das Potenzial in so vielem auf dieser Platte. Ich denke, „Believe Again“ ist ein wirklich guter Song. Er ist nur nicht vollständig ausgeschöpft.

Es muss ein echter Dämpfer gewesen sein, so über das erste Album zu denken, das Sie mit ihnen gemacht haben.

Ja. Und ich weiß, dass es auch für die Fans eine große Enttäuschung war – ich war am Boden. Es ist alles Teil des Lernprozesses.

Chris Squires Erkrankung

Als Yes Ende 2014 Japan tourte, hatten Sie da eine Ahnung, dass Chris krank war?

Nein, damals nicht. Er war in Hochform, und wir hatten eine großartige Zeit in Japan. Vielleicht einen Monat später rief er mich an und sagte: „Ich habe mit Billy gesprochen, und wir planen, uns zum Songschreiben zu treffen.“ Er wollte die Idee einführen, dass Billy zu uns stößt, in der Hoffnung, dass wir einen Schritt weiterkommen und über „Heaven & Earth“ hinauswachsen könnten.

Und dann war es nur eine oder zwei Wochen später, dass ich hörte, er habe der Band mitgeteilt, er leide an einer ernsthaften Erkrankung. Er kam ins Krankenhaus, und alles war so plötzlich. Wir drückten ihm alle die Daumen, aber wir hatten nicht mehr so regelmäßig Kontakt zu ihm. Es war eine private Angelegenheit, und deshalb war es ein massiver Schock, als wir hörten, dass es vorbei war.

Das hat Billy eine enorme emotionale Last aufgebürdet, die er mit großer Würde getragen hat.

Oh, absolut. Er hat so viel für uns getan, indem er half, ohne große Unterbrechung weiterzumachen.

Ich kann mir niemanden außer Billy in dieser Rolle vorstellen.

Er hat auch so einen Instinkt dafür, nachdem er so viele Jahre so eng mit Chris zusammengearbeitet hat. Sie sind sich in vielerlei Hinsicht als Persönlichkeiten sehr ähnlich, und beide sind Fische. Es war schön, das Gefühl zu haben, dass Chris durch Billy bei uns war. Und Billy hat diesen Geist von Chris‘ Stil und Präsenz in der Band so brillant weitergetragen.

Hall of Fame und Jon Anderson

Waren Sie bei der Aufnahme in die Hall of Fame dabei?

Es war wirklich aufregend, weil Journey dabei war, ELO… ich meine, es war eine ziemlich mit Stars gespickte Veranstaltung. Ich war einfach so glücklich für die Band. Ich war ein Bewunderer im Publikum und habe das ganze Spektakel genossen.

Das war der Moment, als Jon Anderson mit seiner eigenen Yes-Version mit Rick Wakeman und Trevor Rabin unterwegs war. Es muss seltsam gewesen sein, sie gemeinsam auf der Bühne zu sehen.

Ja, das war wirklich interessant.

Haben Sie Jon Anderson getroffen?

Ja. Ich ging bei der Afterparty auf Jon zu. Aber die Musik war so laut, und meine Stimme war schon weg, weil ich im Publikum für alle gejubelt hatte. Ich glaube, er konnte gar nicht richtig verstehen, dass ich der Sänger von Yes bin. Er dachte, ich sei einfach ein Fan – was ich sowieso bin.

Alans letzte Jahre waren sehr bewegend. Er wollte offensichtlich alles tun, um auf der Bühne zu bleiben, auch als sein Körper ihn im Stich ließ.

Ja, das stimmt. Ich selbst bin jünger und bei guter Gesundheit, klopf auf Holz, und war erschöpft. Und ich dachte: „Wie macht Alan das?“ Und er hat vier Gliedmaßen voll im Einsatz. Das ist enorm anstrengende Arbeit als Schlagzeuger. Es ist sehr athletisch. Er kämpfte, aber er tat es. Es ist das Muskelgedächtnis. Er sagte: „Ich könnte mir nicht vorstellen, irgendetwas anderes zu tun. Was soll ich sonst machen? Zuhause sitzen und stricken lernen?“

„The Quest“ auf Barbados

Erzählen Sie mir von „The Quest“. Das war sicher eine viel positivere Erfahrung als „Heaven & Earth“.

Ja, das war es. Aber es hatte natürlich seine eigenen Herausforderungen. Ich war gerade mit Emily zusammen. Wir hatten eine Tour mit ihrem Vater abgeschlossen, das war wahrscheinlich im März 2020. Und wir flogen nach Barbados. Die Familie hat dort ein Haus. Wir beschlossen, eine Woche Urlaub zu machen – und buchstäblich am nächsten Tag nach unserer Ankunft stand die Welt still.

Also waren Emily und ich in diesem Haus auf Barbados. Ein großartiger Ort auf so vielen Ebenen, aber… wir mussten unsere Lebensmittel selbst beschaffen, weil man nicht immer in die Supermärkte gehen konnte. Das war bisweilen sehr herausfordernd, weil man manchmal nicht sicher war, ob ein frisches Huhn tatsächlich als Geflügel ankommen würde.

Wie lange waren Sie dort?

Etwas über drei Monate. Aber es gab mir die Möglichkeit, in einem regelrechten Schreibrausch anzufangen. Ich hatte nur meine Musik, in die ich mich vergraben und der harten Realität von Covid entfliehen konnte. Die Band tauschte zu dieser Zeit Dateien aus, und ich nahm einfach alles auf, was mir musikalisch zuflog. Ich fing an, Melodien und Texte zu schreiben, Konzepte zu entwickeln und zu arrangieren. Zum Glück hatte ich dort eine Gitarre und mein Pro-Tools-Setup auf einem Laptop. Seitdem sage ich: „Ich werde immer mit einem Laptop reisen, auf dem ich überall aufnehmen kann.“ Und zum Glück hatte ich das dabei, denn viele Gesangsspuren, die am Ende auf dem Album landeten, wurden tatsächlich dort auf Barbados aufgenommen.

„Mirror to the Sky“ und eigene Songs

Nur zwei Jahre später veröffentlichten Sie „Mirror to the Sky“. Sie hatten offensichtlich wieder Spaß daran, Musik zu machen.

Ja, weil wir „The Quest“ fertiggestellt hatten und alle dachten: „Was machen wir jetzt?“ Covid war noch nicht vorbei. Das war alles, was wir hatten. Unser gemeinsamer Nenner ist es, eine Band zu sein. Und Steve sagte: „Lass uns einfach weitermachen. Gar keine Studiopause.“ Also stiegen wir direkt