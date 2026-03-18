Dave Grohl: Der Tod von Taylor Hawkins „hat unsere Welt auf den Kopf gestellt“

In den vergangenen vier Jahren hat Foo-Fighters-Frontmann Dave Grohl kaum über den emotionalen Tribut gesprochen, den der Tod von Taylor Hawkins von der Band gefordert hat. In einem neuen Interview mit dem „Mojo“-Magazin bricht er nun sein Schweigen.

„Taylor zu verlieren war nie vorgesehen“, sagte Grohl dem Autor David Fricke. „Das hat unsere Welt auf den Kopf gestellt und mich alles im Leben hinterfragen lassen – es war so… Es war so ungerecht. Ich tue mich noch immer schwer damit, es zu begreifen.“

In der Zeit nach der Tragödie stürzte sich Grohl in die Arbeit. „Ich glaube, ich hatte Angst vor der Stille, Angst davor, fühlen zu müssen“, sagte er. „Ich hätte etwas mehr Stille gebraucht, etwas mehr Tiefgang. Und ich will nie sagen, dass Musik eine Ablenkung ist – aber ich habe sie definitiv als Krücke für einen gebrochenen Knochen benutzt.“

Neue Besetzung, neues Album

Die Foo Fighters kehrten im Mai 2023 mit Josh Freese am Schlagzeug aus der Pause zurück. Zwei Jahre später trennten sie sich jedoch von ihm und holten Ilan Rubin, den Drummer der Nine Inch Nails, als Nachfolger. In einem Schachzug, der in der Rockgeschichte kaum Präzedenz hat, engagierten die NIN daraufhin Freese als Ersatz für Rubin. „Im Nachhinein war es wahrscheinlich eher ein Problem mit ihrem Management“, sagte Freese 2025 der „New York Times“. „Es war nicht die Musik, mit der ich wirklich etwas anfangen konnte.“

Warum die Band Freese ziehen ließ, hat Grohl bislang nicht genau erklärt. „Wir haben keine Pressemitteilung rausgeschickt, nichts getwittert, keine Interviews gegeben“, sagte er im Februar gegenüber Zane Lowe. „Wir haben gar nichts gesagt. Seitdem wird viel darüber geredet, aber ich glaube, Josh hat es am besten auf den Punkt gebracht, als er meinte, die Musik habe ihn nicht wirklich gepackt – und das ist doch entscheidend, oder?“

Die Foos spielten ihr erstes Konzert mit Rubin im September 2025, und ihr neues Album „Your Favorite Toy“ erscheint am 24. April. Beworben haben sie es mit einer Reihe intimer UK-Shows im Februar; die Amerika-Tournee beginnt am 28. April in Bridgeport, Connecticut. Den Großteil des Sommers werden sie mit Queens of the Stone Age und Mannequin Pussy US-Stadien bespielen.

Grohls neuer Blick auf sich selbst

„Ich musste meinen Ehrgeiz und meine Absichten neu überdenken“, sagte Grohl dem „Mojo“-Magazin. „Viele dieser Projekte über die Jahre waren oberflächliche Bestätigung – um zu beweisen, dass ich es kann, nicht weil ich es musste. Ich war immer derjenige, der nicht stillsitzen konnte. Ich konnte keinen Urlaub machen. Und ich brauchte den Fernseher, um einschlafen zu können. Die Stille – das Innehalten – hat mir Angst gemacht… Mein Horizont sieht heute ganz anders aus. Es wird in den nächsten Jahren eine Menge Dinge geben, die alle daran erinnern werden, dass die Foo Fighters es lieben, den Planeten mit Rockshows zu umrunden. Früher lief ich auf Dämpfen und bleifreiem Sprit. Jetzt fahre ich auf verdammtem Diesel.“