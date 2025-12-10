Exklusiv: Taylor Swift – Nazivorwürfe als koordinierter Angriff

Die Veröffentlichung von Taylor Swifts „The Life of a Showgirl“ Anfang Oktober war – wie bei jeder neuen Musik des gigantischen Popstars – ein Großereignis. Während das Album die Charts erklomm und zum sich am schnellsten verkaufenden Album der Geschichte wurde, sezierten Fans und Kritiker gleichermaßen seine zwölf Songs wie forensische Ermittler. Doch sie beschränkten sich nicht auf die Analyse der Texte. Man untersuchte auch das Artwork der verschiedenen LP- und CD-Versionen sowie die Merchandising-Artikel, die Swifts Ode an künstlerischen und romantischen Triumph begleiteten, auf der Suche nach den Easter Eggs, die sie gern über die Landschaft ihrer sorgfältig gesteuerten persönlichen Marke verstreut.

Bald nahm die Online-Diskussion über das Album extreme Ausmaße an, die viele verwirrten. Es gab Social-Media-Posts, die Swift beschuldigten, implizit die MAGA-Bewegung, „trad-wife“-Geschlechternormen und sogar weißen Suprematismus mit versteckten Anspielungen zu unterstützen. Während die extreme Rechte dafür bekannt ist, die Sängerin trotz ihrer klaren Unterstützung für Demokraten und liberale Werte als Ikone „arischer“ Größe zu vereinnahmen – und Präsident Trump selbst unbekümmert und unaufrichtig KI-generierte Bilder verbreitet hat, die sie als Unterstützerin zeigen –, war dies eine deutlich abweichende Entwicklung, ein offenbar gezielter Versuch, Swift für diese angeblichen Verbindungen zu „canceln“.

Die Angriffe konzentrierten sich weitgehend auf bestimmte Wortwahlen. Ihr Gebrauch des Begriffs „savage“ im Song „Eldest Daughter“ wurde als rassistisch interpretiert. Als auch Symbole: Eine Halskette, die auf ihrer Website verkauft wurde, rief Nazi-Vergleiche hervor, weil ihre Blitzanhänger eine entfernte Ähnlichkeit mit den von der SS getragenen Blitzen hatten.

Online-Diskurs, Übertreibungen und eine plötzlich politisierte Lesart

Diese absurden Vorwürfe führten dazu, dass Swifties das aktuelle politische Klima beklagten und linke Kommentatoren dafür rügten, in ihren Versuchen, Anzeichen von Krypto-Faschismus in Swifts Werk zu entdecken, völlig über das Ziel hinauszuschießen. „Es ist deprimierend, weil Reaktionen wie diese letztlich alle, die sich wirklich für sozialen Fortschritt einsetzen, lächerlich wirken lassen“, schrieb ein Fan auf Reddit. „Je übertriebener der Diskurs wird, desto mehr spielt er direkt in das Narrativ der Rechten hinein, dass Liberale hysterisch, moralisierend und unfähig zu Nuancen sind.“

Was Swifts Verteidiger jedoch nicht wussten, war, dass sie gegen ein falsches Narrativ ankämpften. Eines, das von einem kleinen Netzwerk unauthentischer Social-Accounts gesät und verstärkt worden war. Schlimmer noch. Sie halfen dabei, diese böswilligen Behauptungen zu verbreiten, indem sie sich ernsthaft mit ihnen auseinandersetzten.

Koordinierter Ursprung: GUDEA deckt Netzwerk unauthentischer Accounts auf

Das geht aus neuen Forschungen von GUDEA hervor. Einem Unternehmen für Verhaltensintelligenz, das nachverfolgt, wie rufschädigende Behauptungen im Internet entstehen und viral gehen. In einem Whitepaper, das mehr als 24.000 Beiträge und 18.000 Accounts über 14 digitale Plattformen zwischen dem 4. Oktober (einen Tag nach Veröffentlichung von The Life of a Showgirl) und dem 18. Oktober untersuchte und ROLLING STONE vorab vorlag, kam das Unternehmen zu dem Schluss, dass nur 3,77 Prozent der Accounts 28 Prozent der Gespräche über Swift und das Album in diesem Zeitraum antrieben. Dieses Cluster offenbar koordinierter Accounts verbreitete die schärfsten Inhalte, darunter Verschwörungstheorien über angebliche Nazi-Anspielungen, Behauptungen über vermutete MAGA-Verbindungen und Posts, die ihre Beziehung zu Verlobtem Travis Kelce als inhärent konservativ oder „trad“ rahmten – alles als linkskritische Angriffe formuliert.

Als die Provokationen erst einmal in den Swift-Diskurs eingespeist waren – oft tauchten sie zuerst in randständigeren Online-Foren wie 4chan oder KiwiFarms auf, bevor sie auf gängigen Social-Apps landeten –, wurden sie organisch von denjenigen am Leben erhalten, die ihnen auf Mainstream-Plattformen widersprachen. Dies wiederum verstärkte ihre Sichtbarkeit algorithmisch. „Das falsche Narrativ, dass Taylor Swift Nazi-Symbolik verwendete, blieb nicht auf obskure verschwörerische Räume beschränkt. Es zog typische Nutzer in Vergleiche zwischen Swift und Kanye West hinein“, schrieben die Forscher. „Das demonstriert, wie eine strategisch gesäte Falschbehauptung zu breit geführtem authentischem Diskurs werden kann, der die öffentliche Wahrnehmung verändert. Selbst wenn die meisten Nutzer nicht an die ursprüngliche Behauptung glauben.“

Parallelen zu anderen Fällen: Blake Lively und ein „Cross-Event“-Netzwerk

Ein Sprecher von Swift reagierte nicht sofort auf eine Anfrage nach Kommentar.

„Ich bin ein Popkultur-Mensch“, sagt Georgia Paul, Leiterin des Kundenbereichs bei GUDEA, die dem Unternehmen empfahl, sich die Diskussionen über Swift anzusehen, nachdem sie ein „Bauchgefühl“ hatte, dass die ideologisch aufgeladenen Bemerkungen über „The Life of a Showgirl“ möglicherweise auf manipulative Akteure zurückgehen könnten. Paul und ihre Kollegen bestätigten diesen Verdacht. Sie identifizierten zwei deutliche Ausschläge irreführender Aktivitäten rund um Swift. Der erste fand am 6. und 7. Oktober statt, wobei rund 35 Prozent der Posts in GUDEAs Datensatz von Accounts stammten, die sich eher wie Bots als wie Menschen verhielten.

Der zweite ereignete sich am 13. und 14. Oktober, nachdem Swift eine Merch-Kollektion herausgebracht hatte, die die Blitz-Halskette (als Erinnerung an den Song „Opalite“) beinhaltete. Etwa 40 Prozent der Posts wurden von unauthentischen Accounts geteilt. Verschwörerische Inhalte machten 73,9 Prozent der Gesamtmenge aus.

„Das Internet ist fake“, sagt Keith Presley, Gründer und CEO von GUDEA, halb im Scherz. Er merkt an, dass inzwischen rund 50 Prozent des Webs aus Bots bestehen. „Wir sehen das zunehmend im Unternehmensbereich – diese Art von Spionage oder zielgerichteter Rufschädigung.“

Verschleierte Urheber, aber klare Muster und Strategien

Während Presley und sein Team nicht wissen, wer hinter diesem Angriff steckt, fanden sie eine „signifikante Nutzerüberschneidung zwischen Accounts, die das Swift-‚Nazi‘-Narrativ vorantrieben, und jenen, die in einer separaten Astroturf-Kampagne gegen Blake Lively aktiv waren“, so das Whitepaper. Die Schauspielerin behauptet in einer laufenden Klage wegen sexueller Belästigung, dass Schauspieler und Regisseur Justin Baldoni eine Welle von Verleumdungen gegen sie auf Social Media organisiert habe, während sich die beiden im Streit um die schwierige Produktion ihres Films It Ends With Us aus dem Jahr 2024 gegenüberstanden. Die Daten, schrieben die GUDEA-Forscher, „offenbaren ein Cross-Event-Verstärkernetzwerk, das mehrere celebrity-getriebene Kontroversen unverhältnismäßig beeinflusst und Desinformation in sonst organische Gespräche einspeist.“

Die Überschneidung der Netzwerke und die Ähnlichkeit ihrer Strategien über zwei getrennte Themen hinweg zeigen eine gewisse „Raffinesse“ in der wachsenden Branche, die sich auf die Ermöglichung von Rufschädigung in sozialen Medien spezialisiert hat, sagt Presley. „Sie wissen, was sie tun“, fügt er hinzu.

Testlauf für größere Operationen?

Die jüngsten, auf Swift fokussierten Aktivitäten dieser Accounts könnten darauf hinweisen, dass die Betreiber gewissermaßen „das Wasser testen“, bevor sie dieses Netzwerk künftig für andere Zwecke nutzen. Denn auch wenn Lively geltend macht, dass Baldoni versuche, ihre Karriere durch Bot-gesteuerte Kommentare zu sabotieren, ist nicht sofort klar, welchen Nutzen irgendjemand daraus ziehen würde, Swift als heimliche MAGA-Wählerin darzustellen.

„Wenn wir unsere Untergangsbrille aufsetzen, können wir dieses Szenario durchaus erkennen“, sagt Paul über die Möglichkeit eines Testlaufs. Es könnte sein, spekuliert sie, „dass andere finstere Akteure, nicht aus den USA, Gründe haben könnten, zu sehen: Wenn ich die Fangemeinde von Taylor Swift – eine Ikone, die in gewisser Weise eine politische Figur ist – bewegen kann, heißt das, ich kann es auch anderswo?“

Mechanik der Manipulation: Empörung als Motor

Während die wahre Absicht der Person oder Personen hinter dem Account-Cluster ein Rätsel bleibt, sind die Mechanismen ihrer Täuschung relativ durchschaubar. Authentische Nutzer dazu zu bringen, absurde Behauptungen zu verspotten oder zurückzuweisen, vergrößert ihre Reichweite im digitalen Ökosystem. „Das ist Teil des Ziels solcher Narrative, für jene, die sie vorantreiben“, sagt Presley. „Vor allem bei diesen aufrührerischen Behauptungen. Die werden vom Algorithmus belohnt. Influencer springen zuerst darauf, weil es ihnen Klicks verschafft.“ Stromabwärts davon beginnen anonyme Follower, ihre eigenen Kommentare zu produzieren.

Warnsignal für den Alltag in Social Media

Das sollte Sie beim nächsten Scrollen innehalten lassen, wenn Sie eine Meinung sehen, die exakt darauf zugeschnitten scheint, Sie wütend zu machen. Es besteht kein Zweifel, dass Swift bei vielen Menschen starke Reaktionen hervorruft. In beide Richtungen. Doch es gibt keinen Grund, davon auszugehen, dass irgendjemand, der ihre erklärten politischen Positionen verwirft, um eine paranoide Fantasie über ihre angeblich geheimen reaktionären Haltungen zu konstruieren, dies aufrichtig meint. In den sozialen Medien unserer Zeit können Sie sicher sein, dass Ihre Empörung das Ziel ist.