Wurde Taylor Swift bei den Grammys übergangen?

Prince-Toningenieurin Susan Rogers: „Das war weise, taktisch klug – und für einen Rockstar einzigartig“

Burmeister und Lange im Interview: „Fans von Depeche Mode sind gnadenlos“

Beruhigen Sie sich. Taylor Swift wurde bei den 68. Grammy Awards nicht übergangen. Sie hat während des Zulassungszeitraums schlicht kein neues Material veröffentlicht und wird erst bei der Verleihung im kommenden Jahr antreten.

Jedes Jahr sorgt der Grammy-Zulassungszeitraum online für Verwirrung. Songs, Alben und Künstler, die für die Grammys 2026 infrage kamen, mussten zwischen dem 31. August 2024 und dem 30. August 2025 veröffentlicht worden sein.

Alles, was nach dem 31. August 2025 erschien, zählt bereits für die 69. Grammy Awards, die Anfang 2027 stattfinden.

Grammys folgen eigener Zeitrechnung

Künstler wie Swift profitieren oft davon, wenn ein Album ein volles Jahr bei den Grammy-Wählern reifen kann. Ihr zweites Album „Fearless“ erschien im November 2008. Und gewann im Februar 2010 den Preis für das Album des Jahres. Auch „Red“ und „1989“ waren Herbstveröffentlichungen. Letzteres kam 2014 heraus und erhielt 2016 die höchste Auszeichnung.

Auch neuere Künstler konnten von dieser Zeitverschiebung profitieren. Chappell Roan veröffentlichte ihr Debütalbum „The Rise and Fall of a Midwest Princess“ im September 2023. Also nach Ende des Zulassungszeitraums für die Grammys 2024. Glücklicherweise kam ihr großer Durchbruch im Frühjahr 2024. Ihr Publikum wuchs rasant, und sie erhielt bei den Grammys 2025 eine Nominierung für das Album des Jahres (und gewann Best New Artist).

Swifties müssen sich noch etwas gedulden

Der Zeitpunkt, wann die Recording Academy ihre Abstimmungen startet, passt selten zu den anderen großen Preisverleihungen – was häufig zu Missverständnissen führt, wer übergangen wurde und wer nicht. Oscars und Golden Globes orientieren sich am Kalenderjahr (Januar bis Dezember). Daher erscheinen viele „Award-Season“-Filme rund um die Feiertage, und Jahresrückblicke im Film spiegeln meist das wider, was in der Preisverleihungssaison diskutiert wird.

Für Taylor-Swift-Fans bedeutet das: „The Life of a Showgirl“ wird erst bei den Grammys 2027 antreten können – und hat dort alle Chancen, groß abzuräumen. Man muss sich nur ein Jahr gedulden, um zu sehen, was passiert.