Taylor Swift: Alle Infos zum neuen Album „The Life of a Showgirl“

Taylor Swift hat offiziell eine neue Ära, also „Era“ eingeläutet. Die Superstar-Sängerin kündigte ihr zwölftes Album „The Life of a Showgirl“ an. Sie teilte die Nachricht um genau 12:12 Uhr auf ihren Social-Media-Kanälen, um die Veröffentlichung ihres 12. Studioalbums zu markieren.

Geheimnisvolle Ankündigung sorgt für Fan-Fieber

In einem Teaservideo aus ihrem bevorstehenden Auftritt im Podcast New Heights sitzt Swift neben ihrem Freund und Podcast-Moderator Travis Kelce. Sie öffnet ein mintgrünes Etui mit ihren Initialen in orangefarbenen Buchstaben. „Ich wollte dir etwas zeigen“, sagt sie zu Jason. „Das ist mein brandneues Album The Life of a Showgirl.“ Das eigentliche Albumcover ist im Clip unkenntlich gemacht und soll erst im Podcast enthüllt werden.

Montagmorgen versetzte die Sängerin ihre Fans in Aufregung, als sowohl der „New Heights“-Podcast als auch „Taylor Nation“ kryptische Beiträge veröffentlichten. Der „Sport“-Podcast, moderiert von Travis Kelce und dessen Bruder Jason, kündigte Swifts Auftritt in der Mittwochsepisode mit einem Vorschaubild voller Anspielungen an. Vom funkelnden, orangefarbenen Hintergrund über Jasons „Midnights“-T-Shirt. Bis hin zu einem Schatten, der eindeutig der Pop-Ikone gehört. Am Montagabend veröffentlichte Swift einen Countdown auf ihrer Website. Und bestätigte ihren Auftritt im Podcast der Kelce-Brüder.

Das vorherige Album der Singer-Songwriterin war „The Tortured Poets Department“ aus dem Jahr 2024. Die Ankündigung kam damals überraschend während der Grammy Awards 2024, als Swift den Preis für das „Best Pop Vocal Album“ entgegennahm. Kurz darauf enthüllte sie, dass es sich um ein Doppelalbum handelte. Und veröffentlichte wenige Stunden später „The Tortured Poets Department: The Anthology“. Diese Veröffentlichung fiel in die Endphase ihrer rekordbrechenden „Eras Tour“, die die vergangenen zwei Jahre zu einer der bedeutendsten Phasen ihrer Karriere machte.

Erfolge, kreative Freiheit und Kontrolle über das Werk

Anfang dieses Jahres erreichte Swift einen weiteren Meilenstein, als sie die Masteraufnahmen ihrer ersten sechs Alben zurückkaufte. Und damit die vollständige Kontrolle über ihren gesamten Musikkatalog erlangte. „Alle Songs, die ich je gemacht habe, gehören jetzt mir“, schrieb sie damals in einem Brief auf ihrer Website. Dieser Schritt war besonders bedeutsam nach dem sechsjährigen Kampf um ihre Rechte, der sie dazu brachte, ihre erfolgreichen „Taylor’s Version“-Neuveröffentlichungen von „Fearless“, „Red“, „Speak Now“ und „1989“ zu produzieren.

Seit 2020 hat Swift vier Studioalben mit neuen Songs und vier neu aufgenommene Alben veröffentlicht. 2023 erklärte sie gegenüber „Time“, sie fühle sich so stolz, glücklich und kreativ erfüllt wie nie zuvor. Bei einem Konzert in Tokio bekräftigte sie diese Einstellung vor dem Song „Champagne Problems“. „Alle fragen: ‚Warum machst du so viele Alben?‘ Mann, weil ich es liebe! Ich liebe es so sehr!“