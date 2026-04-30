Europe neues Album „Come This Madness“ erscheint im September

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Europe ist zurück: Nach neun Jahren Pause veröffentlicht die Band ihr neues Album „Come This Madness“. Die Platte erscheint am 25. September.

Die erste Single ist bereits draußen: „One on One“ bringt vieles mit, was man von der Band gewohnt ist – den klassischen Sound aus treibenden Bassriffs und mitreißenden Melodien. Frontmann Joey Tempest über die Leadsingle: „Seit ‚One On One’ nur ein Demo war, haben wir daran festgehalten, nie aufgegeben und es zu dem gemacht, was es ist: ein mitreißender, klassischer Hardrock-Song.“

Das Musikvideo visualisiert den Song von einer neuen Seite. Schauspieler Peter Stormare sitzt als Protagonist in einem kargen Raum, gebrochen und gezeichnet vom Leben, und singt zum Track mit.

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Das neue Album enthält Gastauftritte von Tobias Forge (Ghost) und Michael Åkerfeldt (Opeth) und wurde von Produzent Tom Dalgety (Ghost, Rammstein, Pixies, The Cult, Opeth) produziert. Abgemischt hat es Mike Fraser (AC/DC, Van Halen, Metallica, The Cult, Loverboy).

Europe wissen, was sie tun – schließlich ist die Band seit den 80ern in der Musikbranche unterwegs. Ihr Song „The Final Countdown“ ist bis heute ein beliebter Hit, und sie zählen zu den wenigen Bands, die noch immer in der Originalbesetzung spielen.

Tracklist: Come This Madness

Das Album umfasst 11 Tracks:

One on One

The Cult of Ignorance

Come This Madness

This Time of Year

In a Different World

Scandinavian Eyes

Takin‘ It Back

In the Absence of Grace

The Angels Must Have Flown

The Devil’s Back

Nothing Can Follow This

Am 30.07. spielt die Band auf dem Wacken Open Air. Anschließend gehen sie mit dem Album auf Tour.

The Final Countdown 40th Anniversary Tour