KitschKrieg: Neues Album „KITSCHKRIEG ZWEI“ mit Provinz

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KitschKrieg feiern ihr Comeback in Deutschland. Bekannt seit 2016 durch ihre Kooperationen und ihr DIY-Album mit dem Rapper Trettmann, erreichten sie spätestens mit dem Song „Standard“ ein großes Hörerpublikum in Deutschland.

Das Produzenten-Duo machte Songs mit Nena, Bonez, Nina Chuba, Herbert Grönemeyer und vielen weiteren bekannten deutschen Musikern. Dann zog es Fizzle und Fiji Kris 2023 in die USA, um KitschKrieg auch übersee großzumachen. Sie produzierten für Future und Mariah the Scientist, veröffentlichten dort im Rekordtakt neue Alben und etablierten sich international.

Elektronischer Sound mit Tiefe

Bekannt sind sie für ihren elektronischen Sound mit Synth-Elementen und Moll-Harmonik. Die Kontraste zwischen traurigen Chords und hörenswerten Drums machen die Beats der beiden einzigartig. Nun sind sie wieder in Deutschland und starten ein Album ganz nach ihrem Motto: KITSCHKRIEG gehen raven.

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Mit Einflüssen von Kraftwerk bis zu Future-Retro-Breaks aus UK dreht sich auf dem neuen Album „KITSCHKRIEG ZWEI“ alles um die Ambivalenz von Zwischenmenschlichkeit. Zwölf Songs plus Intro und einige neue sowie überraschende Künstlerkombinationen erwarten die Hörer.

Die ersten Singles

Die ersten drei Tracks sind bereits draußen. Den Start machte „Nichts mehr“ mit Ennio, gefolgt von „Sommeregen“ mit Domiziana und Milleniumkid. Zuletzt erschien „Für die Raver“ mit Nizi 19 und Yuyu 19.

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Künstler aus verschiedenen Genres und unterschiedlichsten Bubbles kommen auf dem Album zusammen. Das erinnert an das Produzenten-Album „100Angst“ von Bazzazian, auf dem ebenfalls deutsche Artists mit unterschiedlichen Fangemeinden gemeinsame Features gemacht haben. Der Glaube an das Schaffen einer gemeinsamen Partnerschaft hält die Tracks zusammen. Die Songs fließen förmlich ineinander und schaffen so ein stimmiges Album. Den Abschluss bildet der gemeinsame Song von Shirin David und Blumengarten.

Neue Single mit Provinz

Am Donnerstag, dem 16.04., erscheint der nächste Track des Albums – eine Kooperation mit der Indieband Provinz. Angeteast wurde die Zusammenarbeit bereits am Freitag, dem 10. April, mit der Caption: „Liebe passiert, hast du nichts gelernt? Wir müssen vorsichtig sein…“

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In „Shotgun“ nimmt die Band die Hörer mit auf eine Fahrt durch die Nacht. „Shotgun du sitzt neben mir“ – so besingen sie die Ambivalenz zwischen Liebe und Einsamkeit auf elektronischem Rhythmus.

Visual Album angekündigt

Zur LP soll ein Visual Album erscheinen: ein Performance-Film als stilisierter Rave für die Kamera.