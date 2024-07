Taylor Swift bedankt sich bei Hamburg für einzigartige neue Frisur

Taylor Swift hat sich auf Instagram beim Hamburger Publikum für zwei großartige Konzertabende bedankt. Dem Wetter sei Dank, habe sie für jene Zeit eine neue Frisur gehabt – „Fuzzy Hair Me“.

„Hamburg!! I loved those crowds so so so much. AND we got a rain show night one, unlocking Fuzzy Hair Me for the evening 😆 Been having a blast watching these new Eras crowd traditions unfold all throughout Europe… You guys are seriously so creative. See you 🔜 Munich“, schreibt sie auf Instagram.

Neue Frisur: „Fuzzy Hair Me“

„Hamburg!!! Ich habe diese Menschenmassen so sehr geliebt. UND wir bekamen eine Regenshow in der ersten Nacht, die Fuzzy Hair Me für den Abend freischaltete 😆 Ich hatte einen Riesenspaß dabei zuzusehen, wie sich diese neuen Eras-Crowd-Traditionen in ganz Europa entwickelten… Ihr seid wirklich so kreativ. Wir sehen uns 🔜 München.“

Wir erinnern uns: Vor allem das erste der zwei Hamburg-Konzerte fand bei strömendem Regen statt – was Swift jedoch nicht davon abhielt, die Laufstege zu stürmen und sich pitschenass zu machen.

„Würdet ihr mir die Ehre erweisen mit mir im Regen zu tanzen?“

„Junge Mädchen und erwachsene Frauen, die selbstbewusst zu „The Man“ tanzen, Fans die Taylor Swift zurufen „Taylor you’ll be fine“ und gemeinsam brüllen „Karma is the guy on the Chiefs“. Das Hamburger „Eras“-Tour-Konzert hat alle Erwartungen erfüllt, wenn nicht übertroffen. Swift lieferte einen Abend voller Euphorie und Nässe“, schrieben wir in unserer Konzertkritik.

Es war Swifts erster Gig, den sie in ihrer Karriere in Hamburg spielte. Der Regen, der die Besucher im Open-Air-Stadion plagte, entwickelte sich zu einem unerwarteten Special Effect, als die Sängerin die Einzigartigkeit dieser Unwetter-Show betonte. „Würdet ihr mir die Ehre erweisen mit mir im Regen zu tanzen?“, fragte Taylor Swift ins Publikum.