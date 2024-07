Taylor Swift liebt nun wieder einen Schnauzer-Travis

Travis Kelce, der Tight End der Kansas City Chiefs und Freund von Taylor Swift, hat erneut für Schlagzeilen gesorgt – diesmal weniger durch seine sportlichen Leistungen, als durch sein markantes Erscheinungsbild. Ein Foto, das ihn mit einem auffälligen Schnurrbart auf dem Weg zum Trainingslager an der Missouri Western State University in St. Joseph zeigt, ging viral und löste zahlreiche Reaktionen aus.

El Travador kehrt zurück

Mit dem Auftauchen eines neuen Fotos, das Kelce mit einem markanten Schnurrbart zeigt, verkündete das Chiefs-Team nun auf X: „KILLA STACHE IS BACK“. Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Viele Fans erinnerten sich an „El Travador“, einen Spitznamen, den Kelce sich selbst während des letzten Trainingslagers gab. Einige Kritiker äußerten sich weniger begeistert, besonders über Kelces Haare, die an den Seiten länger erschienen. „Bro sieht irgendwie alt aus auf diesem Foto“ kommentierte ein Nutzer.

Swifties dürften sich besonders freuen, da der Schnauzer des Sportlers schon einmal in der Anfangsphase der Swift-Kelce-Beziehung Thema war. Als die Sängerin das erste Mal ein Chiefs-Spiel besuchte, ging ein Bild viral, auf dem Kelce inklusive Schnauzer angeblich nach oben zu Swift schaut und sagt „Damn, da ist sie“. Travis Kelce legt aber nicht nur viel Wert auf seine Gesichtsbehaarung, sondern auch auf modische Outfits. Seine Liebe zu Designermode und auffälligen Styles hat ihn zu einer wahren Modeikone gemacht.

Travis Kelces Bart ist sein persönlicher Glücksbringer

Gerade erst war er bei zwei der „Eras Tour“-Stopps in Gelsenkirchen, kurz vor Beginn des Trainingslagers, präsent; hier allerdings noch mit Vollbart. Der 34-Jährige glaubt fest daran, dass sein Bart ihm Glück bringt. In einer Episode von „New Heights“, dem Podcast, den er mit seinem Bruder Jason betreibt, enthüllte er, dass sein langer Bart der Schlüssel zu seinem Erfolg in der NFL-Saison sei. Die Kansas City Chiefs hatten in ihren letzten Spielen viel Glück – insbesondere, seitdem Taylor Swift regelmäßig dabei ist.

Trotz des ständigen Neckens seines Bruders bleibt Travis dabei: Der Bart bringt Glück. Jason, neugierig und besorgt zugleich, fragte in der Folge, in der der Bart extrem lang war: „Dude, was ist eigentlich los mit deinem Bart gerade? Wir müssen darüber reden. Er ist lang.“ Travis antwortete stolz: „Er wächst, er arbeitet. Er rollt, Baby.“

Jason erinnerte sich daran, dass Travis den Bart seit Weihnachten nicht mehr getrimmt habe und vermutete, es handele sich um einen „Playoff-Bart“. Travis stimmte zu und fügte hinzu, dass der Bart eine Hommage an seine Hockey-Wurzeln und die Höhen und Tiefen der Saison sei. „Ich fühle die Kraft davon“, sagte er. „Ich habe viel besser gespielt, seit ich ihn wachsen lasse.“