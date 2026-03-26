„Taylor und Travis auf ewig“: Das Little Golden Book zur Hochzeit

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Taylor Swift und Travis Kelce haben sich seit ihrer Verlobung im vergangenen August nicht zu Hochzeitsdetails geäußert – doch ein neues Kinderbuch gibt den jüngsten Fans des Paares die Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen.

„Taylor & Travis Forever“ ist die neueste Veröffentlichung in der Little-Golden-Books-Reihe mit kinderfreundlichen Promi-Biografien. Das inoffizielle Bilderbuch wird als „Ultimate Fan Edition“ beworben und erzählt die romantische Liebesgeschichte des Paares in leicht lesbarem Text und farbenfrohen Illustrationen.

Dazu gibt es eine Bonusseite mit Taylor-und-Travis-Stickern sowie Hochzeitsseiten, auf denen Leserinnen und Leser ihre Ideen für den großen Tag zeichnen oder aufschreiben können.

Taylor & Travis Forever Little Golden Book Biography

Wie es in der Verlagsbeschreibung heißt: „Die Leserinnen und Leser erfahren nicht nur etwas über Taylors und Travis‘ Karrieren und ihre große Liebesgeschichte, sondern können auch bei der Hochzeitsplanung mithelfen – auf interaktiven Seiten zum Schreiben, Zeichnen und Träumen: vom Veranstaltungsort über die Outfits bis hin zur illustren Gästeliste.“

Das Little Golden Book ist eine tolle Wahl für Swifties und Musikfans gleichermaßen – und eine schöne Möglichkeit, junge Zuhörerinnen und Zuhörer mit einem der größten Popstars der Welt vertraut zu machen. Dabei geht es nicht nur um die Romanze: Autorin Nicole de las Heras, die bereits eine Reihe dieser Little-Golden-Book-Biografien verfasst hat, beleuchtet auch die „engen Bindungen“, die Swift und Kelce zu ihren Brüdern pflegen, und beschreibt, wie „beide ihren Erfolg ihrer unterstützenden Familie – und ihrem außergewöhnlichen Talent – verdanken“.

Taylor Swift Ultimate Fan Edition Little Golden Book Biography

Noch mehr aus der Kinderbuchreihe gefällig? Bei Amazon gibt es derzeit auch die „Ultimate Fan Edition“ von Swifts kinderfreundlicher Biografie. Das Buch umfasst 22 Bonusseiten mit Quizfragen, Lückentexten, Stickern und Ausmalbildern.

The Kelce Brothers: A Little Golden Book Biography

Außerdem gibt es ein Little Golden Book über die Kelce-Brüder. Die Biografie von Travis und Jason Kelce zeichnet den Weg der Geschwister in die NFL nach – von ihrer Kindheit in Ohio und dem gemeinsamen Studium an der University of Cincinnati bis zu ihrem Aufstieg zu Super-Bowl-siegreichen Footballprofis. Das Mini-Porträt kletterte 2024 nach seiner Veröffentlichung auf Platz eins der Kinderbuch-Charts bei Amazon.

Swift und Kelce machten ihre Beziehung 2023 öffentlich. Wie ROLLING STONEs Rob Sheffield schreibt: „Alle waren überrascht, als diese beiden zusammenkamen – die gequälte Poetin und der Football-Jock. Aber das ist ein freudiges Ereignis für jeden Taylor-Fan und jeden Liebhaber der Popmusik. Nach all den Tränen, die über die Jahre auf ihre Gitarre geflossen sind, gibt es endlich einen Grund zum Feiern.“