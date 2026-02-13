Republikaner in neue, noch dümmere Phase der Bad-Bunny-Empörung eingetreten

Bad Bunnys Super-Bowl-Halbzeitshow lebt weiterhin mietfrei in den Köpfen republikanischer Abgeordneter und konservativer Kommentatoren. Zahlreiche Rechte waren empört, dass die NFL den puerto-ricanischen Star für die Show engagierte, und kritisierten die spanischsprachige Performance in Echtzeit. Die GOP lässt das Thema nicht los und hat inzwischen mehrere Untersuchungen gegen die Verantwortlichen gefordert, während sie öffentlich auf groteske Weise Bad-Bunny-Texte übersetzt und seziert.

Ermittlungsforderungen aus dem Kongress

Es begann am Montagmorgen. Der Abgeordnete Andy Ogles (Republikaner, Tennessee) schrieb einen Brief an den Ausschuss des Repräsentantenhauses für Energie und Handel und forderte eine formelle Untersuchung gegen die NFL und NBCUniversal wegen deren „vorheriger Kenntnis, Prüfung und Genehmigung obszöner Inhalte“ der Apple-Music-Halbzeitshow.

„Die Apple Music Super Bowl LX Halftime Show war reiner Schmutz, schamlos im nationalen Fernsehen ausgestrahlt, sodass jede amerikanische Familie zusehen musste. Kinder waren gezwungen, explizite Darstellungen homosexueller Sexualakte, provokativ tanzende Frauen und Bad Bunny zu ertragen, der schamlos in seinen Schritt griff und die Luft trocken rammelte“, schrieb Ogles. „Die Liedtexte verherrlichten offen Sodomie und zahllose weitere unaussprechliche Verderbnisse.“

Weitere Vorwürfe und Beschwerden

Ogles behauptete in einem Beitrag auf X, die Show habe „schwule Pornografie“ gezeigt (wir konnten keine finden) und die Performance sei ein „schlüssiger Beweis dafür, dass Puerto Rico niemals ein Bundesstaat werden sollte“.

Der Abgeordnete Randy Fine (Republikaner, Florida) forderte unterdessen eine Untersuchung durch die Federal Communications Commission. Fine behauptete auf X, die „widerwärtige Halbzeitshow sei illegal“ gewesen und hätte Bad Bunny „diese Texte – und all den anderen widerwärtigen und pornografischen Schmutz – auf Englisch im Live-TV gesagt, wäre die Übertragung abgebrochen worden und die Geldstrafen wären enorm gewesen.“

„Puerto-Ricaner sind Amerikaner und wir alle leben nach denselben Regeln“, schrieb Fine und fügte hinzu, er werde der FCC einen Brief schicken, in dem er „drastische Maßnahmen, einschließlich Geldstrafen und Überprüfungen von Sendelizenzen gegen die NFL, NBC und ‚Bad Bunny‘“ fordere.

Kulturkampf rund um die Halbzeitshow

Der Abgeordnete Mark Alford (Republikaner, Missouri) schaltete sich am Dienstag bei „Real America’s Voice“ ein und erklärte, auch wenn er „nicht fließend Spanisch spreche“, seien die „Texte von dem, was wir von Bad Bunny gesehen haben, sehr verstörend“.

„Wir haben viele Fragen an die Sender, die das ausgestrahlt haben, und wir werden mit Brendan Carr von der FCC sprechen“, fügte er hinzu. „Das könnte viel schlimmer sein als der Garderobenunfall von Janet Jackson.“

Tradition der Empörung

Dass Konservative zur FCC rennen, um sich über die moralische Verkommenheit von Super-Bowl-Halbzeitshows zu beschweren, ist beinahe eine jährliche Tradition. Kendrick Lamars rekordbrechende Performance im vergangenen Jahr zog 125 Beschwerden nach sich, darunter Vorwürfe der „Vulgärität“ sowie die Behauptung, Serena Williams’ Gastauftritt – bei dem sie einen Crip-Walk-Tanz aufführte – verherrliche „Gang“-Zugehörigkeiten. Rihannas Show 2023 führte ebenfalls zu FCC-Beschwerden, einschließlich hysterischer Aussagen, „Twerking sollte dort oben mit dem F-Wort rangieren“, und der Behauptung, die weißen Anzüge ihrer Tänzer sollten Spermien darstellen.

2016 wurde die FCC mit Nachrichten überschwemmt, in denen behauptet wurde, Beyoncés Gastauftritt bei Bruno Mars sei „nicht anders, als wenn Weiße KKK-Kleidung tragen würden“. Shakira und Jennifer Lopez (mit einem Cameo von Bad Bunny) erhielten mehr als 1.300 Beschwerden für ihre Performance 2020.

Neue Front im Kulturkampf

Dass Kongressmitglieder versuchen, gegen einen Künstler vorzugehen, wie sie es nun gegen Bad Bunny tun, markiert eine neue Front im langjährigen Kulturkampf gegen Super-Bowl-Performer.

Wie zahlreiche populäre Künstler vor ihm, darunter viele, die beim Super Bowl aufgetreten sind, singt Bad Bunny über Frauen, Tanzen (allein und mit jemand anderem), viele Freundinnen, aber keine Hochzeit (auch wenn er am Sonntag eine echte abhielt), Liebe, Verlust und die vielen großartigen Dinge an dem Ort, aus dem man stammt. Wie ein durchschnittliches NFL-Cheerleader-Team trugen seine Backgroundtänzerinnen knappe Outfits, bewegten die Hüften und twerkten sogar ein wenig.

Doppelmoral und Sprachdebatte

Falls Ihnen ein Muster auffällt, nach dem empörte Massen Künstler mit wütenden Vorwürfen der Vulgärität angreifen, liegen Sie womöglich richtig. Republikaner – angeführt von Turning Point USA – veranstalteten am Sonntag eine Anti-Halbzeitshow mit einem ausschließlich weißen, englischsprachigen Line-up unter der Leitung von Kid Rock.

Der 55-jährige Künstler – mehrfach verhaftet und des Angriffs beschuldigt – rappte seinen Song „Bawitdaba“, der familienfreundliche Verweise auf „oben-ohne-Tänzerinnen“, „Huren, die in Hollywood anschaffen“, Meth, Pornografie und mehr enthält. Jemand sollte die FCC informieren.

Einer der weiteren Hauptvorwürfe konservativer Kritiker lautet, Bad Bunny singe fast ausschließlich auf Spanisch. Wie sollten sie ihn in Echtzeit ohne Untertitel verstehen? Dasselbe könne man über Donald Trump fragen, wie die Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez (Demokraten, New York) in dieser Woche anmerkte. „Ich weiß die Hälfte der Zeit kaum, was Trump sagt. Also verstehe ich ihn“, sagte sie als Reaktion auf die Kritik des Präsidenten an Bad Bunnys Performance.

Trotz des Ausbruchs wegen Bad Bunnys Performance erzielte die Halbzeitshow hohe Einschaltquoten und rangiert als viertmeistgesehene Halbzeitshow der Geschichte. Sie erhielt überwiegend positive Kritiken sowohl in den Vereinigten Staaten als auch im Ausland. Wir machen das jedes Jahr, und wenn Republikaner einmal eine Halbzeitshow sähen, die sie nicht in moralische Aufregung versetzt, wäre es womöglich ein Zeichen, das Ereignis insgesamt in den Ruhestand zu schicken.