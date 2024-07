Taylor Swift: Gigantische Massen auf dem Olympiaberg ohne Tickets

Am 27. Juli 2024 spielt Taylor Swift im Rahmen ihrer „Eras“-Welttournee das erste von zwei München-Konzerten. Wie Fotos, die in den sozialen Medien kursieren, zeigen, versammeln sich auf dem Olympiaberg Massen an Fans ohne Ticket, um dem Konzertspektakel zu lauschen.

Nicht genug, dass Taylor Swift das Münchener Olympiastadion zweimal hintereinander locker ausverkauft – genau wie die anderen Konzerte ihrer Mega-Welttournee. Auf dem Olympiaberg, einem Schuttberg im Münchener Olympiapark, der eine gute Sicht auf das Stadion bietet, versammelten sich heute wahre Fanscharen, um dem Konzert auch ohne Eintrittskarte beiwohnen zu können.

Taylor Swift: Fotos von den Menschenmassen auf dem Olympiaberg

„Taytay“-Anhänger*innen posteten auf X (ehemals Twitter) Bilder des Spektakels – und tatsächlich: auch die Menschenmengen auf dem Olympiaberg sind mehr als beeindruckend. Zwar ist die Sicht vom Berg auf das Olympiastadion natürlich nicht mit dem Stadionerlebnis vergleichbar – eine Alternative für alle „Swifties“, die kein Ticket ergattern konnten, ist es aber allemal.

Fanpartys nach Swift-Konzert

Wer in München ist, hat heute außerdem die Möglichkeit, auf mehrere Fan-Partys zu gehen. Etwa auf jener im Olympiapark, bei der DJs nach der Show die größten Swift-Hits spielen werden – oder auf eine spezielle „Eras“-Party im Nachtclub „Rote Sonne“.