Taylor Swift gewinnt Artist of the Year bei den iHeartRadio Music Awards: „Nurture Your Hobby“

Taylor Swift hat erneut Geschichte geschrieben – diesmal bei den iHeartRadio Music Awards. Der Popstar sahnte bei der Verleihung 2026 gleich sieben Preise ab und ist damit die meistausgezeichnete Künstlerin in einer einzigen Nacht der Veranstaltungsgeschichte.

Swift nahm einen der wichtigsten Preise des Abends entgegen: Artist of the Year, überreicht von Olympiasiegerin und Eiskunstläuferin Alysa Liu. „Ich möchte nur sagen, dass ich diesen Preis von Alysa entgegenzunehmen darf – von jemandem, der mir und allen anderen mit ihren Auftritten so viel Freude bereitet hat. Ich war so inspiriert davon, wie viel Fleiß, Arbeit, Einsatz und Liebe du in das steckst, was du tust“, sagte sie an die Winterolympiasiegerin 2026 gewandt.

Der Superstar hielt anschließend eine bewegende Dankesrede, in der sie auf ihre 20-jährige Karriere zurückblickte. „Ich liebe das Songschreiben mehr als alles andere auf der Welt, und als ich damit anfing, hielt ich mich selbst gar nicht für eine Künstlerin“, begann sie. „Es war ein Hobby, dann mein liebstes Hobby, und dann das, wofür ich nach der Schule nach Hause gerannt bin … Ich möchte nur sagen: Als ich zwölf Jahre alt war, hatte ich das Privileg, Tausende von Stunden damit zu verbringen, an meinem Handwerk zu arbeiten, zu üben, Fehler zu machen – durch Ausprobieren. Das alles blieb völlig unbeobachtet, oder?“

Rede an die Nominierten

Swift wandte sich dann direkt an die anderen Nominierten des Abends: „Ich schaue in diese Menge und sehe so viele ehrgeizige, coole, kluge, großartige Menschen mit Träumen. Wir leben in einer Welt, in der es ständig sofortiges Feedback gibt“, sagte sie und fügte hinzu: „Wenn ich eine Hoffnung für euch hätte, dann die: Ich hoffe, ihr bekommt die Möglichkeit, euer Hobby und eure Leidenschaft zu pflegen – ganz für euch und euer Handwerk. Gebt euch Zeit, Fehler zu machen, gebt euch Zeit, euer Können zu schärfen. Ich bin fest davon überzeugt: Alles, womit du deinen Geist nährst, wird er verinnerlichen. Alles, was du ins Internet gibst, wird es zu zerstören versuchen – und das wünsche ich euren Träumen nicht.“

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Sie schloss die Rede mit einem Dankeschön: „Danke, dass ihr mir erlaubt habt, mein Hobby in Liebe zu verwandeln, in Leidenschaft, in einen Traum, in eine Karriere. Danke, dass ihr mir das so lange ermöglicht habt. Ich wünsche euch das Allerbeste bei allem, was ihr tut.“

Rekordhalterin der Award-Geschichte

Historische Siege sind für Swift nichts Neues – schon gar nicht bei den iHeartRadio Awards. Sie ist die meistausgezeichnete Musikerin in der zwölfjährigen Geschichte der Verleihung. Bereits zu Beginn des Abends nahm die Singer-Songwriterin auf der Bühne den Preis für das Pop Album of the Year für ihr zwölftes Studioalbum „The Life of a Showgirl“ entgegen. In dieser Rede bedankte sie sich bei Verlobtem Travis Kelce, der die Zeremonie an ihrer Seite verfolgte. „Dieses Album fühlt sich wahrscheinlich auch deshalb so glücklich, selbstbewusst und frei an, weil ich mich jeden einzelnen Tag meines Lebens genau so fühlen darf – dank meines Verlobten, der hier ist“, sagte sie und ergänzte: „Danke für die guten Vibes.“