Am Mittwoch ist es so weit, Taylor Swift gibt ihr erstes „Eras“-Konzert in Deutschland. Zunächst wird sie drei Gigs am 17., 18. und 19. Juli in Gelsenkirchen geben, bis sie dann nach Hamburg und München weiterzieht. In diesen drei Nächten soll die 34-Jährige allerdings nicht vor Ort Quartier beziehen, sondern in der NRW-Landeshauptstadt Düsseldorf.

Drei Hotels kommen in Frage

Derzeit spekulieren Swifties und einige Berichterstatter, wo sich Taylor Swift außerhalb der Konzerte befinden werde. Gerüchten zufolge soll sie statt in Gelsenkirchen ein Hotel in Düsseldorf als ihren Übernachtungsort auserwählt haben. Höchstwahrscheinlich soll es das Fünfsternehotel „Breidenbacher Hof“ in der Nähe der Königsallee werden. Grund für die Annahme ist ein direkter Hintereingang, durch den Swift unbemerkt an- und abreisen könnte. Außerdem hatte das Hotel in der Vergangenheit bereits andere prominente Besucher:innen wie Bruce Springsteen, Megan Fox oder Harry Styles.

Doch es werden auch zwei weitere Optionen in Betracht gezogen. So vermuten einige das „Yggotel Solsort“ (ehemals „Hotel Arosa“) in Essen oder das „L’Arrivée“ in Dortmund. Es bleibt also spannend, welches Hotel es letztendlich wird.

Erst Gelsenkirchen, dann Hamburg

Nach den drei Shows in Gelsenkirchen wird Taylor Swift für zwei weitere Konzerte nach Hamburg kommen. Und auch in der Hansestadt nahm sich der Superstar eine luxuriöse Unterkunft. Laut Angaben der „Bild“ soll die „Queen of Pop“ im Hotel „Vier Jahreszeiten“ wohnen. Doch wird allerdings nicht nur ein Zimmer auf ihrem Namen reserviert sein, denn um ihre Privatsphäre zu schützen, mietete sie sich 75 von 156 Zimmern und damit fast die Hälfte des Hotels.