Taylor Swift in München: Setlist, Fotos und Videos vom 28. Juli

Nachdem Taylor Swift bereits am Vortag im Münchener Olympiastadion in ausverkaufter Venue (74.000 Zuschauer im Stadion, geschätzte 40.000 ohne Tickets auf dem Olympiaberg) triumphierte, legte der US-Popsuperstar am 28.7. noch einmal nach. Erneut kamen die Massen ins Stadion und auf den Berg – und Swift ließ keine Wünsche offen.

Klar, die Setlist (45 Songs und knapp 3 Stunden Spielzeit) war bis auf das Surprise-Set dieselbe wie bei den anderen Shows. Diesmal überraschte „Taytay“ mit „I Don’t Wanna Live Forever / imgonnagetyouback“ sowie „loml / Don’t You“ (letzteres feierte sein Live-Debüt).

Albumstatistik

Am prominentesten erneut war das Album „Midnights“ mit 7 Songs vertreten, gefolgt von „THE TORTURED POETS DEPARTMENT“ mit 6 Songs, „1989“, „folklore“ und „Lover“ mit je 5 Songs, „Red“ und „reputation“ mit je 4 Songs, „evermore“ und „Fearless“ mit je 3 Songs und „Speak Now“ mit einem Song.

Taylor Swift: Fotos und Videos vom zweiten München-Auftritt

Im Internet gibt es auch für Show Nummer zwei natürlich jede Menge Fan-Videos und Fotos zu sehen.

Die Setlist

Lover

Miss Americana & the Heartbreak Prince

Cruel Summer

The Man

You Need to Calm Down

Lover

Fearless

Fearless

You Belong With Me

Love Story

Red

Red – Intro (Tape)

22

We Are Never Ever Getting Back Together

I Knew You Were Trouble

All Too Well

Speak Now

Speak Now – Intro (Tape)

Enchanted

reputation

…Ready for It?

Delicate

Don’t Blame Me

Look What You Made Me Do

folklore / evermore

cardigan

betty

champagne problems

august

illicit affairs

my tears ricochet

marjorie

willow

1989

Style

Blank Space

Shake It Off

Wildest Dreams

Bad Blood

The Tortured Poets Department

Female Rage: The Musical (Tape)

But Daddy I Love Him / So High School

Who’s Afraid of Little Old Me?

Down Bad

Fortnight

The Smallest Man Who Ever Lived

I Can Do It With a Broken Heart

Überraschungssongs

I Don’t Wanna Live Forever / imgonnagetyouback