Taylor Swift in München: Setlist, Fotos und Videos vom 27. Juli

45 Songs, jede Menge Hits und mehrere Überraschungen: Taylor Swift gastierte am 27. Juli für ihr erstes von zwei München-Konzerten im Olympiastadion. Das Konzert war restlos ausverkauft – wer keine Tickets ergattern konnte, tat es tausenden Fans gleich und ging auf den Olympiaberg, um das Konzert von oben zu erleben.

Wie die Shows ablaufen, ist mittlerweile bekannt: Die Setlist setzt sich aus mehreren Albumblocks zusammen – darunter natürlich Swifts neuestes Werk „THE TORTURED POETS DEPARTMENT“. Diese bleiben von Show zu Show gleich – gegen Ende des Konzerts gibt es einen Surprise-Block. Dieser bestand diesmal aus den „Fresh Out the Slammer / You Are in Love“ sowie „ivy / Call It What You Want“.

Taylor Swift: Fotos und Videos vom München-Auftritt

Im Internet gibt es bereits natürlich jede Menge Fan-Videos und Fotos zu sehen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Hier gibt es weitere Fotos des Abends:

Taylor Swift: Albumstatistik

Am prominentesten war das Album „Midnights“ mit 7 Songs vertreten, gefolgt von „THE TORTURED POETS DEPARTMENT“ mit 6 Songs, „1989“, „folklore“, und „Lover“ mit je 5 Songs, „Red“ und „reputation“ mit je 4 Songs, „evermore“ und „Fearless“ mit je 3 Songs und Speak Now mit 1 Song.

Die Setlist

Lover

Miss Americana & the Heartbreak Prince

Cruel Summer

The Man

You Need to Calm Down

Lover

Fearless

Fearless

You Belong With Me

Love Story

Red

Red – Intro

22

We Are Never Ever Getting Back Together

I Knew You Were Trouble

All Too Well

Speak Now

Speak Now – Intro

Enchanted

reputation

…Ready for It?

Delicate

Don’t Blame Me

Look What You Made Me Do

folklore / evermore

cardigan

betty

champagne problems

august

illicit affairs

my tears ricochet

marjorie

willow

1989

Style

Blank Space

Shake It Off

Wildest Dreams

Bad Blood

The Tortured Poets Department

Female Rage: The Musical

But Daddy I Love Him / So High School

Who’s Afraid of Little Old Me?

Down Bad

Fortnight

The Smallest Man Who Ever Lived

I Can Do It With a Broken Heart

Überraschungssongs

Fresh Out the Slammer / You Are in Love

ivy / Call It What You Want

Midnights

Lavender Haze

Anti‐Hero

Midnight Rain

Vigilante Shit

Bejewelled

Mastermind

Karma