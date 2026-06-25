Max Martin verkauft Katalog – darunter Songs von Taylor Swift und Ariana Grande

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Max Martin und Shellbacks Wolf Cousins, ein Songwriting-Kollektiv, das die beiden Produzenten gemeinsam gegründet haben, sind eine Partnerschaft mit der Investmentfirma HarbourView Equity Partners eingegangen. Der Deal umfasst den Erwerb einer Auswahl von Kompositionen aus dem Wolf-Cousins-Katalog.

Darunter befinden sich Hits von Taylor Swift, Ariana Grande, The Weeknd und weiteren Künstlern. Laut Informanten von „Variety“ soll der Kaufpreis im niedrigen neunstelligen Bereich gelegen haben – von HarbourView wurde das allerdings nicht bestätigt. Die Investmentfirma teilte dem Magazin mit, sie lege die Konditionen ihrer Deals grundsätzlich nicht offen.

„Bei HarbourView investieren wir in kulturell relevantes geistiges Eigentum und die visionären Kreativen dahinter“, sagte Sherrese Clarke, Gründerin und CEO von HarbourView Equity Partners, gegenüber „Variety“. „Max Martin und Shellback behaupten sich weiterhin als Hitschmiede der zeitgenössischen Musik, und mit Wolf Cousins haben sie ein außergewöhnliches kreatives Ökosystem aufgebaut, das Generationen und Genres überspannt. Wir sind stolz darauf, mit ihnen zusammenzuarbeiten und das Erbe dieses bemerkenswerten Katalogs zu hüten.“

Wolf Cousins und ihre Partner

„Wolf Cousins wurde gegründet, um Songwriter und Produzenten in einem Umfeld zusammenzubringen, das auf Zusammenarbeit, Mentoring und kreativer Entwicklung basiert“, erklärten Shellback und Martin in einem gemeinsamen Statement. „HarbourViews langfristige Vision und der Respekt gegenüber Kreativen machen sie zum idealen Partner für dieses Werk.“

Neben Martin und Shellback gehören dem Wolf-Cousins-Kollektiv Songwriter und Produzenten wie Ilya Salmanzadeh, Oscar Holter, Tove Lo, Ludvig Söderberg, Jakob Jerlström, Oscar Görres, Ali Payami, Robin Fredriksson und Mattias Larsson an.

Zu den im Rahmen der HarbourView/Wolf-Cousins-Partnerschaft erworbenen Songs zählen Taylor Swifts „Style“ und „…Ready for It?“, Ariana Grandes „Problem“, „Into You“ und „No Tears Left to Cry“, The Weeknds „Can’t Feel My Face“, Imagine Dragons‘ „Believer“, Ellie Gouldings „Love Me Like You Do“, Tove Los „Habits (Stay High)“ sowie DNCEs „Cake by the Ocean“.

HarbourViews wachsendes Portfolio

Der Kauf reiht sich ein in eine Reihe hochkarätiger Katalogakquisitionen, die HarbourView seit seiner Gründung im Jahr 2021 getätigt hat. Dazu gehören unter anderem Deals mit dem Nachlass von Quincy Jones, Slipknot, Kelly Clarkson, dem Nachlass von Christine McVie sowie Pat Benatar. Insgesamt hat die Firma bislang mehr als 70 Musikkataloge erworben.