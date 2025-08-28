Taylor Swift und Travis Kelce: Verlobungspost bricht Instagram-Rekord

Mehr als 1 Million Menschen jubelten der frisch verlobten Taylor Swift und ihrem Partner Travis Kelce zu. Laut Meta, dem Mutterkonzern von Instagram, ist dies die Anzahl an Reposts, die der Verlobungs-Post des Paares am Dienstag generierte. Ein neuer Rekord.

Ein Rekordpost mit Ring und Rosen

Wie Meta-Daten zeigen, durchbrach der Post innerhalb von sechs Stunden die 1-Millionen-Marke – schneller als jeder andere Beitrag in der Geschichte der Plattform, wie Billboard berichtet.

Der Post – für alle, die die letzten 24 Stunden offline waren – zeigte eine Fotostrecke, in der Kelce, der Tight End der Kansas City Chiefs, der Pop-Ikone Swift einen Antrag zur Verlobung machte. Unter der Bildunterschrift „Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten“ präsentierte das Paar Fotos umgeben von Blumen und Pflanzen. Besonders im Fokus: der Verlobungsring, entworfen von Kindred Lubeck für Artifex Fine Jewelry, ein alter brillantgeschliffener Stein.

Schon in der ersten Stunde nach Veröffentlichung hatte der Beitrag 14 Millionen „Likes“. Zum Redaktionsschluss waren es bereits über 30 Millionen.

Glückwünsche von Fans, Stars – und Trump

Neben Swifties und Chiefs-Fans meldeten sich auch prominente Freunde (und ein möglicher „Frenemy“) zu Wort. Gracie Abrams gratulierte Swift während ihres Konzerts in Mexiko-Stadt. Selbst Präsident Trump, der Swift erst kürzlich als „woke Sängerin“ bezeichnete, die „NICHT MEHR HEISS“ sei, reihte sich ein: „Ich denke, er ist ein großartiger Spieler, ein großartiger Typ. Und sie ist eine fantastische Person. Ich wünsche ihnen viel Glück.“

Die Verlobung folgt auf zwei Jahre Beziehung. Laut Travis’ Vater Ed Kelce hatte der Antrag eigentlich schon etwa zwei Wochen zuvor stattgefunden – die öffentliche Bekanntgabe erfolgte jedoch erst am Dienstag. „Er wollte es ursprünglich verschieben, um daraus ein großes Event zu machen. Aber sie wurde vielleicht etwas ungeduldig“, sagte Ed Kelce gegenüber „ABC News 5 Cleveland“.