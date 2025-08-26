Taylor Swift gibt Verlobung mit Travis Kelce bekannt

Die stürmische Romanze von Taylor Swift und Travis Kelce ist mit einem Diamantring besiegelt worden. Die Musikerin und der Sportler gaben am Dienstag nach zwei Jahren Beziehung ihre Verlobung bekannt.

„Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten“, schrieben Swift und Kelce in einem gemeinsamen Instagram-Post. Das Foto-Karussell zeigte das Paar umgeben von Blumen und Pflanzen. Kelce machte den Antrag mit einem von Kindred Lubeck entworfenen Ring von Artifex Fine Jewelry, besetzt mit einem im „Old Mine Brilliant Cut“ geschliffenen Diamanten. Unterlegt war der Beitrag mit dem Song „So High School“, einem Deep Cut vom Tortured Poets Department, in dem sie singt: „Are you gonna marry, kiss, or kill me? It’s just a game, but really.“ Nun hat sie ihre Antwort.

Mit Kelce konnte Swift ihre Beziehung größtenteils geheim halten, während sie sich kennenlernten, doch der Tight End der Kansas City Chiefs war mit seiner Schwärmerei nicht schüchtern. „Wenn man sich Taylor-Swift-Konzerte anschaut, gibt es dort Freundschaftsbänder, und ich habe eine Menge davon bekommen, als ich dort war“, sagte Kelce in einer Juli-Folge seines New Heights-Podcasts. „Aber ich wollte Taylor eines geben – mit meiner Nummer drauf.“

Dass er den Mut fasste, indem er sich auf die Theatralik der Welt einließ, die Swift um ihre Musik geschaffen hat, erwies sich als Schlüssel zu ihrem Herzen. „Das fing alles an, als Travis mich auf sehr niedliche Weise in seinem Podcast bloßstellte, was ich unfassbar cool fand“, sagte Swift in einem seltenen Interview mit Time im Dezember 2023. „Wir haben direkt danach angefangen, uns zu treffen. Also hatten wir tatsächlich eine ziemlich lange Zeit, in der niemand etwas wusste – wofür ich dankbar bin, weil wir uns so richtig kennenlernen konnten.“

Obwohl viele glaubten, Zeugen von Kelces und Swifts erstem Date zu sein, als sie im September 2023 zu einem Spiel der Kansas City Chiefs gegen die Chicago Bears kam, war das Paar zu diesem Zeitpunkt bereits fest zusammen. „Als ich zu diesem ersten Spiel ging, waren wir schon ein Paar“, ergänzte Swift. „Wir wären niemals verrückt genug, ein erstes Date so öffentlich zu machen.“

In einer kürzlichen New Heights-Podcast-Folge erinnerte sich Swift liebevoll daran, wie er um sie warb. „Es fühlte sich eher so an, als wäre ich in einem Achtzigerjahre-John-Hughes-Film, und er stünde mit einem Ghettoblaster vor meinem Fenster und rufe: ‚Ich will mit dir ausgehen‘“, sagte sie. „Genau davon schreibe ich seit meiner Teenagerzeit Songs – dass mir so etwas passiert.“

Travis Kelce: „Ich habe das noch nie erlebt“

Während Swift normalerweise über ihre Beziehungen in ihren Songs spricht, abgesehen von diesem seltenen Podcast-Auftritt und dem Time-Interview zu ihrer Ernennung zur „Person des Jahres“, hat Kelce die mediale Aufmerksamkeit weitgehend angenommen. „Offensichtlich habe ich noch nie jemanden gedatet, der eine solche Aura um sich hat … Ich habe das noch nie erlebt“, sagte er dem Wall Street Journal Magazine. „Aber gleichzeitig renne ich davor auch nicht davon.“

Taylor Swift verlobt: „Wir teilen diese Werte“

Anfang des Monats sagte er zu GQ: „Nichts, was ich je getan habe, war ein kontrollierter, organisierter Prozess. Wenn ich sage, es war so organisch – wir haben uns einfach verliebt, weil wir wir selbst waren, als wir im selben Raum saßen. Wir sind zwei lebenslustige Menschen, die die Moral haben, jeden für das zu schätzen, was er ist. Wir teilen all diese Werte. Und dann ist es einfach verdammt abgegangen.“

Swift ist es gewohnt, in einer öffentlichen Beziehung zu stehen – einige ihrer Ex-Partner waren mehr ans Rampenlicht gewöhnt als andere. 2023, kurz vor dem Start ihrer Eras Tour, endete ihre sechsjährige Beziehung mit dem Schauspieler Joe Alwyn. Das Paar war extrem privat, sie hatten ihre Beziehung neun Monate lang geheim halten können, bevor die Klatschpresse Wind davon bekam.

Doch im Laufe der Jahre hat sie gelernt, sich nicht mehr darum zu kümmern – wer zusieht, welche Songtexte analysiert werden oder wie andere reagieren, wenn eine Beziehung endet. Seit ihrem ersten gemeinsamen Auftritt bei einem Spiel war das Interesse an ihr und Kelce unausweichlich, und beide scheinen sich nicht viel daraus zu machen.

„Wir sind einfach stolz aufeinander“

Wenn man sagt, eine Beziehung ist öffentlich, heißt das: Ich werde ihm dabei zusehen, wie er das macht, was er liebt, wir unterstützen uns gegenseitig, andere Leute sind da – und wir kümmern uns nicht darum“, sagte Swift zu Time. „Das Gegenteil davon bedeutet, dass man extrem viel Aufwand betreiben muss, damit niemand weiß, dass man jemanden sieht. Und wir sind einfach stolz aufeinander.“

Und so heißt es: So, as it goes, all’s well that ends well to end up with you. Apropos: Was sind eigentlich die Regeln, wenn man bei der eigenen Hochzeit zur eigenen Musik den Gang hinuntergeht? Swifts Liste an hochzeitsreifen Songs ist jedenfalls lang.