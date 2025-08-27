Kaum ist Taylor Swift verlobt, vergisst Trump seinen Hass

Liebe kann einen zu verrückten Dingen bringen. Für Taylor Swift bedeutete es, dass sie im Sport-Podcast „New Heights“ ihres jetzigen Verlobten Travis Kelce auftrat. Für Donald Trump bedeutete es, dass er vergaß, dass er Swift hasst und sie noch vor drei Wochen als „woke Sängerin“ bezeichnete, die „NICHT MEHR HEISS“ sei. Als Reaktion auf die Verlobungsnachricht von Swift und Kelce erklärte der Präsident während einer Kabinettssitzung, er wünsche dem Paar „viel Glück“.

Trumps alte Fehde mit Swift

Sein Lob begann mit Kelce: „Ich denke, er ist ein großartiger Spieler, ich denke, er ist ein großartiger Kerl.“ Dann setzte bei ihm das Vergessen ein und all die Kritik, die er Swift entgegengebracht hatte – einschließlich seiner Häme, dass sie beim Super Bowl ausgebuht wurde, demselben Spiel, in dem ihr Freund für das Team spielte, dem Trump die Daumen drückte – war plötzlich verschwunden. „Und ich denke, dass sie eine großartige Person ist“, sagte er. „Also wünsche ich ihnen viel Glück.“

Trumps einseitige Fehde mit Swift begann 2018, als sie den demokratischen Senatskandidaten Phil Bredesen in Tennessee gegen die Republikanerin Marsha Blackburn unterstützte. „Ich bin mir sicher, Taylor Swift weiß nichts“, sagte er damals. „Ich mag Taylors Musik jetzt etwa 25 Prozent weniger, okay?“

Kelce hat sich öffentlich kaum zu Trump geäußert. Vor dem Super Bowl im Februar reagierte der Tight End der Kansas City Chiefs auf die Nachricht, dass der Präsident vielleicht am Spiel teilnehmen werde, mit den Worten: „Das ist großartig. Es ist eine große Ehre. Ich denke, egal wer der Präsident ist, ich bin aufgeregt, weil es das größte Spiel meines Lebens ist, wissen Sie, und den Präsidenten dabei zu haben – das ist das beste Land der Welt – und das ist ziemlich cool.“

Alte Vorlieben und neue Schlagzeilen

Im September vergangenen Jahres äußerte Trump, dass er Brittany Mahomes, die Ehefrau von Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes, Swift vorziehe. Vielleicht hofft er, dass Swift plötzlich anfängt, pro-MAGA-Posts in sozialen Medien zu liken. Dabei ist es derselbe Mann, der tatsächlich glaubte, mit dem Satz „I HATE TAYLOR SWIFT“ auf Truth Social andere davon überzeugen zu können, die größte Popstarin des Planeten ebenfalls zu hassen. „Hat irgendjemand bemerkt, dass sie, seit ich ‚I HATE TAYLOR SWIFT‘ gesagt habe, nicht mehr ‚HEISS‘ ist?“, fragte er im Mai. Niemand bemerkte es – am allerwenigsten Kelce.

Als Swift im Podcast New Heights auftrat, schwärmte Kelce: Sie sei „so heiß, wenn sie große Wörter sagt“. Und als das Paar seine Verlobung verkündete, unterlegten sie den Post mit dem Song So High School aus The Tortured Poets Department, in dem sie singt: „You know how to ball, I know Aristotle.“ Ihr gemeinsamer Verlobungspost war passend betitelt: „Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten.“