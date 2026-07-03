Taylor Swift und Travis Kelce starten ihre Hochzeitswoche mit einer Spende von 26 Millionen Dollar

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Taylor Swift und Travis Kelce sollen diese Woche im Madison Square Garden heiraten. Doch bevor die Feierlichkeiten beginnen und zum Gesprächsthema der Stadt Welt werden, hat das Powerpaar beschlossen, satte 26 Millionen Dollar an 20 Wohltätigkeitsorganisationen in den USA zu spenden – das bestätigt ein Swift-Sprecher gegenüber ROLLING STONE.

Die begünstigten Organisationen haben ihren Sitz in Städten, die für Swift und Kelce persönliche Bedeutung tragen. Darunter befinden sich die Los Angeles Regional Food Bank, Nashvilles The Store, Helping Harvest in Swifts Heimatstadt Reading (Pennsylvania), das Children’s Mercy Hospital in Kansas City sowie Harvesters – The Community Food Network, After-School All-Stars in Kelces Heimatstadt Cleveland und mehrere landesweit tätige Organisationen wie Feeding America National, ASPCA National, Dolly Partons Imagination Library National und Grammy In The Schools National.

Bemerkenswert: Das Paar spendete auch an Organisationen in Orten, die als mögliche Hochzeitslocations gehandelt wurden – etwa die Community Food Bank in Rhode Island, wo Swift ebenfalls ein Haus besitzt. Neun Organisationen in New York erhielten Zuwendungen, darunter City Harvest, Food Bank for NYC, New York Cares, Education Through Music in New York, Answer The Call in New York, Musical Mentors in New York, After-School All-Stars in New York, MSK Kids (das pädiatrische Krebsprogramm des Memorial Sloan Kettering Cancer Center), die Children & Teen- und Adolescents & Young Adult (AYA)-Programme sowie das Hassenfeld Children’s Hospital am NYU Langone. Swifts und Kelces Hochzeit soll in einer der ikonischsten Locations New Yorks stattfinden: dem Madison Square Garden.

Die Großspende des Starpaars fällt in eine Zeit, in der der Medienrummel rund um ihre Hochzeit am 4. Juli seinen Höhepunkt erreicht. Berichten zufolge dürfte das Ereignis ein kostspieliges Spektakel werden – Luxus-Hochzeitsplaner schätzen die Gesamtkosten auf 15 bis 20 Millionen Dollar. Swift hatte 2023 nach dem Erfolg der „Eras“-Tour Milliardärsstatus erreicht. Im vergangenen Monat wurde bekannt, dass der Popstar ihr Vermögen seitdem verdoppelt hat.