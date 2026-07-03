Taylor Swift & Travis Kelce: Jack Antonoff, Lena Dunham und mehr beim Rehearsal Dinner

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Das Hochzeits-Spektakel von Taylor Swift und Travis Kelce hat begonnen – und mit ihm eine Parade prominenter Gäste.

Am Donnerstag rollte eine Kolonne schwarzer SUVs vor dem Madison Square Garden vor, wo das Promi-Paar Berichten zufolge sein Rehearsal Dinner abhielt. Lena Dunham wurde dabei gefilmt, wie sie den Kopf aus dem Rückfenster streckte und mit jemandem plauderte, der den Verkehr umleitete. Ihr Ex Jack Antonoff erschien im Anzug, begleitet von seiner Schwester, der Modedesignerin Rachel Antonoff.

„People“ berichtete, dass auch Abigail Anderson, Erin Andrews, Charissa Thompson, Greg Olsen und Aric Jones zu den bekannten Gesichtern gehörten, die zu den Feierlichkeiten in der legendären Location strömten.

Millionen für wohltätige Zwecke

Während die Fan-Spekulationen darüber, wer auf der Gästeliste der Hochzeit steht, ihren Höhepunkt erreichen – Swift und Kelce sollen noch diese Woche heiraten – und Sattelschlepper mit dem, was nach Bühnenbildern aussieht, den MSG in eine Blockbuster-Kulisse zu verwandeln drohen, eröffnete das Power-Duo die Feierlichkeiten mit einem großzügigen Geschenk: 26 Millionen Dollar, verteilt auf 20 Hilfsorganisationen in den USA.

Die begünstigten Organisationen haben ihren Sitz in Städten, die für Swift und Kelce persönliche Bedeutung besitzen. Darunter befinden sich die Los Angeles Regional Food Bank, The Store in Nashville, Helping Harvest in Swifts Heimatstadt Reading (Pennsylvania), das Children’s Mercy Hospital in Kansas City sowie Harvesters – The Community Food Network, After-School All-Stars in Kelces Heimatstadt Cleveland sowie mehrere landesweit tätige Organisationen wie Feeding America National, ASPCA National, Dolly Partons Imagination Library National und Grammy In The Schools National.

Vieles rund um die Hochzeit bleibt noch im Verborgenen. Quellen berichteten „Variety“, dass A-Lister und Branchengrößen „im Dunkeln tappen“ – kaum Details zu Dresscode oder geplantem Ablauf. Viele wurden lediglich angewiesen, bis zum Morgen des 3. Juli in New York City zu sein und auf weitere Instruktionen zu warten. Unterdessen sollen Gäste fieberhaft Looks aus den Showrooms der Top-Designer zusammenstellen, um für den großen Moment gewappnet zu sein.