22 brennende Fragen zu Taylor Swifts Hochzeit

Willkommen in der Taylor-Swift-Hochzeitswoche. Oder zumindest in der Woche, in der die gesamte Welt glaubt, dass Taylor und Travis Kelce endlich die Hochzeit des Jahrhunderts vollziehen werden. Berichten zufolge sollen Ihre Englischlehrerin und Ihr Sportlehrer am 3. Juli in New Yorks Madison Square Garden den Bund fürs Leben schließen. Zehn Monate nachdem Travis auf die Knie gegangen ist und einen Ring hervorgeholt hat – ist jetzt endlich „marry-me-Juliet“-Zeit?

Eine solche kulturelle Obsession mit einer Hochzeit hat Amerika schon lange nicht mehr erlebt. Taylor und Travis sind Schlüsselfiguren in den zwei größten amerikanischen Traumfabriken: Popmusik und Profi-Football. Das hier ist das Hochzeits-Äquivalent der „Eras“-Tour – und die Gerüchteküche läuft auf Hochtouren.

Wer aber gehofft hatte, das Paar würde das Ganze still und leise über die Bühne bringen, hat weder Hochzeiten noch Taylor Swift verstanden. Kein Zweifel: Das wird die „kiss me on the porch in front of all your stupid friends“-Version der Promi-Hochzeit.

New York dreht durch

Normalerweise ist New York zu abgebrüht und cool, um solchen Dingen auch nur einen zweiten Blick zu schenken. Schließlich ist das hier Alltag in der Großstadt. Freunde trennen sich, Freunde heiraten, Fremde kommen zur Welt, Fremde werden begraben. Aber weil es Taylor und Travis sind, hören die Gerüchte nicht auf. Heiraten sie wirklich dieses Wochenende? Im Garden? Wer ist eingeladen? Wer nicht? Wer singt „Opalite“?

Wer auf Wetten steht, kann auf jedes Detail der Zeremonie tippen. Auf Prognoseplattformen wie Kalshi und Polymarket wurden Wetten im Millionenwert platziert – es ist die erste Hochzeit der Geschichte, bei der man auf die Brautjungfern wetten kann. Die klare Favoritin: Abigail Anderson, die treue Schulfreundin, die Taylor in „Fifteen“ verewigt hat. Kalshi gibt ihr eine 84-Prozent-Chance (bei Polymarket sind es 87 Prozent). Dahinter folgen Ashley Avignone, Selena Gomez, Este Haim, Travis‘ Schwägerin Kylie Kelce sowie weitere Swift-Vertraute und Haim-Schwestern. In den letzten Tagen ist Ice Spice von 3 auf 1 Prozent gefallen; Lana Del Rey hält sich bei 5 Prozent.

Aber alles ist streng geheim. Eine offizielle Bestätigung der Hochzeit gibt es bis heute nicht. Zum Geheimnis trägt auch Taylors auffällig entspanntes Auftreten in letzter Zeit bei. Normalerweise ist eine Braut kurz vor dem großen Tag ein Nervenbündel. Doch in den vergangenen Wochen war Taylor munter unterwegs, verdächtig unbeschwert. Man hat sie gesehen:

Taylors verdächtig entspannte Wochen

– bei auffälligen Auftritten im Aufnahmestudio, bei Nacht-Sessions mit Haim, an einem mysteriösen Projekt arbeitend – wann tut sie das eigentlich nicht?

– beim Anfeuern der Knicks in den NBA-Playoffs, auf einem Courtside-Platz im Garden, zusammen mit den Haim-Schwestern in ihren „Stevie Knicks“-Shirts.

– mit einem weiteren Nummer-eins-Hit, ihrem 15., mit dem Toy Story 5-Titelsong „I Knew It, I Knew You“ – das erste Mal, dass sie mit einem ihrer Country-Songs die Hot 100 anführt. Außerdem sang sie bei der Filmpremiere ein Duett mit der lebenden Legende Randy Newman und schmetterte „You’ve Got a Friend in Me“. Und bei Travis Kelces NFL-Wohltätigkeitsveranstaltung in Nashville trat sie auf, um mit Lainey Wilson „Love Story“ zu singen.

Strahlt das irgendwie „gestresste Braut“ aus? Randy Newman nannte sie sogar „bemerkenswert geerdet und wirklich ein netter Mensch, wie ein wirklich nettes Südstaaten-Mädchen.“ Wer Newmans Musik kennt und seinen düsteren Blick auf die menschliche Natur, weiß, wie bizarr es ist, ihn ein solches Kompliment machen zu hören. Aber wer zum Teufel wirkt einen Monat vor der eigenen Hochzeit „geerdet“?

Der Travis-Faktor ist entscheidend. Er ist anders als andere Promi-Bräutigame – sein Hunger nach Aufmerksamkeit ist dem ihren problemlos gewachsen. Es ist erschreckend, wie perfekt er zu ihr passt. Er ist der erste Partner, den sie je hatte und der die Rolle wirklich genießt, die Publicity umarmt, den Clown spielt. Er wird nicht von ihrem Ruhm oder ihrem Geld eingeschüchtert, weil er seinen eigenen hat. Sie nennt ihn ein „menschliches Ausrufezeichen“. Der Himmel ist die Grenze.

Vom Friendship Bracelet zum Traualtar

Ihr mutmaßlicher Hochzeitstag liegt fast drei Jahre nach dem 8. Juni 2023, als die „Eras“-Tour Kansas City erreichte. In jener Nacht kam Travis zur Show – mit seiner Mutter –, in der Hoffnung, Taylor ein Freundschaftsarmband mit seiner Telefonnummer zustecken zu können. Es klappte nicht – er kam nicht hinter die Bühne –, also ging er in seinen Podcast und machte sie öffentlich an. Überraschung: Es stellte sich heraus, dass sie genau das mag. Er steht auf große, chaotische öffentliche Gesten, die potenziell peinliche Sorte. Da hat jemand das Taylor-Swift-Playbook wirklich verinnerlicht.

Aber wie bei allem, was Taylor tut, ist alles in Geheimnisse gehüllt. Es gibt weit mehr Fragen als Antworten. Diese Hochzeit ist ihr ultimativer Mastermind-Schachzug – sie lässt alle rätseln. Also schlüsseln wir es auf. Hier sind 22 brennende Fragen zur Hochzeit von Taylor und Travis.

1. Wird die Hochzeit charmant sein – wenn auch ein bisschen kitschig?

Alle Hochzeiten sind sehr kitschig. Taylor und Travis lieben beide die große Show, beide lieben es zu übertreiben. Keiner von beiden kann widerstehen, ein Publikum zu beeindrucken. Erwartet also, dass jedes Detail „metal as hell“ wird, in ihren Worten. (Und wahrscheinlich irgendwann ein Film darüber, also keine Panik, falls ihr es verpasst.)

2. Warum das Wochenende des 4. Juli?

Taylor liebt ihre Partys zum Unabhängigkeitstag. Früher feierte sie ihren Lieblingsurlaub jeden Sommer in Rhode Island, eine langjährige Tradition für sie und ihr Squad. Doch die legendärste war die Feier 2023, weil sie ein Foto von sich in bester Singlelaune postete – am Meer herumtollend mit Selena Gomez, Ashley Avignone, Sydney Ness und den drei Haim-Schwestern Este, Alana und Danielle. Ihr Kommentar: „Happy belated Independence Day from your local neighborhood independent girlies 😎 See you tonight Kansas Cityyy.“

„Wie durchgeknallt war dieser Post?“, fragte Taylor ein paar Jahre später. „Die Tatsache, dass er kurz vor der Kansas-City-Show war, wo ich so was wie ‚Happy Independence Day from your local, single girlies‘ geschrieben hatte. Und dann spiele ich am nächsten Tag in Kansas City – ohne zu wissen, dass Travis zur Show kommen würde.“ Wann sonst hätte sie diese Hochzeit?

3. Wie wagt sie es?

Die MSG-Gerüchte haben einen herrlichen Empörungssturm unter vernünftigen Bürgern ausgelöst, die aufrichtig beleidigt sind bei dem Gedanken, dass ein Popstar im Madison Square Garden heiratet. Wie kann sie es wagen, so viel Trubel in diese ruhige, verschlafene Ecke dieser Kleinstadt zu bringen? Wann werden die einfachen, gottesfürchtigen Leute von 33rd und 7th endlich die Ruhe und den Frieden bekommen, die sie verdienen? Werden die Straßen Tag und Nacht mit Fremden vollgepackt sein, die für irgendein dummes Promi-Spektakel schreien und jubeln – weil Midtown Manhattan so etwas (schaut in den Kalender) in den letzten zwei Wochen noch nie erlebt hat?

Nicht zu vergessen: Es ist auch Fleet Week, dazu ein kleines Sportereignis namens Fußball-WM, und der 4. Juli ist ohnehin immer eine inoffizielle „Pride am Leben halten“-Zugabe – Taylor zielt also auf New York in seiner „The City That Never Sleeps“-Hochform. Aber unterschätzt niemals ihren Willen, die lauteste Frau zu sein, die diese Stadt je gesehen hat … selbst wenn „diese Stadt“ genau DIESE Stadt meint.

4. Warum der Garden?

Der Madison Square Garden ist der privateste Ort, den sie hätte wählen können. Er hat Geheimeingänge und unterirdische Tunnel, ein komplexes Sicherheitssystem, versteckte Kameras in jedem Winkel. Er ist vollständig von der Außenwelt abgeschirmt, sodass sie sich keine Sorgen über spähende Hubschrauber und Drohnen machen muss.

Aber es steckt viel mehr dahinter. Taylor LIEBT den Madison Square Garden. Sie kennt diesen Ort wie ihre Westentasche. Dort feierte sie frühe große Triumphe, als sie noch ein Kind war, das sich beweisen musste – deshalb kehrt sie immer wieder gerne dorthin zurück. Sie hat den Garden als den Ort ausgewählt, an dem sie 30 wurde, erinnert ihr euch? Sie spielte den Jingle Ball in der Nacht des 12. Dezember 2019 und verwandelte ihn in ihre persönliche Geburtstagsparty. Sie ließen sogar eine riesige Torte mit Katzengesichtern hereinrollen. „Ich hatte die Wahl“, sagte sie dem Publikum. „Wo würde ich meinen dreißigsten Geburtstag verbringen wollen? Und die Antwort ist: Ihr schaut gerade darauf.“

Denselben Saal wählte sie, um 25 zu werden, beim Jingle Ball 2014. Sie sorgte dafür, dass sie um Mitternacht auf der Bühne stand und „Shake It Off“ schmetterte. (Es war großartig.) Hier sang sie „Fire and Rain“ mit James Taylor und verriet ihm, dass sie nach ihm benannt wurde. Sie fühlt sich im Garden zu Hause. Es ist 15 Jahre her, dass sie unbekannt genug war, um dort ein eigenes Konzert zu geben – umso mehr Grund, dort eine intime Hochzeit in der berühmtesten Arena der Welt zu feiern.

5. Aber ist der Garden nur ein Ablenkungsmanöver?

Mittlerweile hat jeder gehört, dass sie den MSG gebucht hat. Bei jedem anderen würde man das für bare Münze nehmen. Aber das ist Taylor Swift – und das wirft die Frage auf: Führt sie alle an der Nase herum? Wenn man die Paparazzi von seiner stillen Landhochzeit in Rhode Island fernhalten wollte – was wäre besser, als eine Falle zu stellen und dafür zu sorgen, dass alle im Garden warten? Sie liebt nichts mehr als einen guten Mastermind-Bluff – jeder Köder-und-Wechsel ist ein Kunstwerk. Je mehr Schlagzeilen man über Taylors New Yorker Hochzeit sieht, desto mehr muss man eingestehen, dass nichts Swiftianischer wäre, als die Trauung am genauen Gegenteil des offiziellen Ortes zu feiern. (Das ist die Frau, die online „not a lot going on at the moment“ postete, an dem Tag, an dem sie „Cardigan“ schrieb. Sie wird uns niemals nicht anlügen.)

6. Was ist mit Rhode Island?

Jeder Einwohner von Rhode Island hat das letzte Jahr damit verbracht, Geschichten über diesen Typen auszutauschen, dessen Freund einen Typen kennt (meistens ein Sanitäter oder Feuerwehrmann), der ihnen mit Sicherheit gesagt hat, wo und wann diese Hochzeit heimlich gebucht ist. Oft geht es um ein Paar, das seine Hochzeit geplant hatte, bis ein mysteriöser anonymer Spender ihnen Millionen bot, die Feier anderswo zu verlegen. Aber Rhode Island ist der kleinste Bundesstaat der USA, obendrein der mit den engsten Mafia-Verbindungen, und jeder Quadratmeter davon wurde in Verbindung mit dieser Zeremonie gehandelt – von den schicksten Strandvillen bis zum billigsten Stripclub in Woonsocket.

Man kann also nichts glauben, was man darüber hört – aber ganz abtun kann man es auch nicht. Werden wir dieses Wochenende erfahren, dass sie am 13. Juni bereits in Watch Hill geheiratet haben und niemand es bis jetzt wusste? Irgendwo lächelt Rebekah Harkness.

7. Wer wird die Trauung leiten?

Ganz einfach: Stevie verdammt nochmal Nicks. Darauf könnte man eine Niere verwetten. Wenn nicht Stevie, dann vielleicht Paul McCartney oder Carole King. Aber es wird keine Nicht-Legende sein.

Wir wissen, dass Stevie dabei ist. Sie kennt Taylor. Sie versteht Taylor. Sie schrieb das Einleitungsgedicht für „The Tortured Poets Department“, genau in Taylors dunkelster Stunde vor der Morgenröte. Stevie hat schon früher Trauungen geleitet – sie führte 2013 Vanessa Carltons Hochzeit mit Deer-Tick-Frontmann John McCauley durch. Sie genießt ihre Rolle als Feenpatin, die ihren Goldstaub auf die jungen Menschen streut, die sie verehren. Sie hat geliebt und verloren und wieder geliebt. Manche von uns haben Stevie für diesen Job schon immer im Verdacht gehabt – aber seit Taylor in ihrem „Stevie Knicks“-Shirt bei den NBA-Playoffs aufgetaucht ist, ist Zurückhaltung sinnlos.

Mal so formuliert: Liebe Leserin, lieber Leser – wenn Sie Stevie Nicks dazu bringen könnten, Ihre Hochzeit zu leiten … Sie würden es tun, oder? Natürlich würden Sie das. Taylor kann es. Das ist schlicht Mathematik.

8. Wird Taylor bei der Hochzeit singen?

Wir reden hier von Taylor. Es wäre leicht untypisch für sie, ausgerechnet an diesem Tag das Mikrofon zu meiden. Sie hat einen ihrer besten Songs als Hochzeitszeremonie in sich selbst geschrieben: „Lover“. Warum sollte sie „ladies and gentlemen, will you please stand“ nicht im eigenen Brautkleid singen wollen?

Die eigentliche Frage ist, was sie singen wird. Wird sie „So High School“ oder „But Daddy I Love Him“ spielen? Den „This Love“/„The Prophecy“-Mash-up von der „Eras“-Tour in Indianapolis, Nacht 2? (Und wenn ja: Werden Krankenwagen bereitstehen, um Fälle von Herzstillstand zu behandeln, wenn sie singt: „These hands had to let it go free and it changed the prophecy“?) Wird sie „Mary’s Song“ herausholen, den Hochzeitssong von ihrem Debütalbum? Oder – schelmisch wie sie ist – „Elizabeth Taylor“?

Und „Holy Ground“ … bitte. Wenn Taylor auf New Yorker Zeit heiratet, sich dreht wie ein Mädchen in einem brandneuen Kleid in dieser großen weiten Stadt, aber nicht „Holy Ground“ singt – ist die Hochzeit dann überhaupt gültig?

9. Wer wird sonst noch singen?

Wer nicht? Sie wird eine Bühne, ein Mikrofon und einen erheblichen Prozentsatz der größten Musikstars der Welt in einem Raum haben. Also ist alles möglich. Page Six hat berichtet, dass Stevie Nicks und Tim McGraw beide auftreten werden. „Tim McGraw“ war natürlich Taylors Debütsingle – die diesen Monat gerade 20 Jahre alt geworden ist.

Werden Taylor und Ed Sheeran zusammen „Everything Has Changed“ singen? Wird Selena Gomez das Paar mit „Hands to Myself“ besingen? Wird Phoebe Bridgers „Nothing New“ oder vielleicht „Paper Rings“ spielen? Wird Hayley Williams „Speak Now“ singen? (Bitte? Können wir dafür beten?)

10. Werden sie eigene Ehegelübde schreiben?

Wird sie schwören, seinen Händen, seinem Team, seinem Vibe die Treue zu halten?

11. Wie viele Gäste?

Das Stadtamt hat eine Genehmigung für 1.000 Personen am Freitagabend bestätigt. Außerdem gibt es eine Genehmigung für 100 Personen am Donnerstagabend – vielleicht das Probeessen, aber es könnte auch bedeuten, dass sie die Gelübde in einer privateren Zeremonie austauschen und erst am nächsten Abend feiern.

12. Wer kommt?

Zu den gemunkelt Geladenen gehören Kenny Chesney (er hat eine Show abgesagt, um den Abend freizuhalten), Little Big Town (ebenfalls), Ed Sheeran, Sombr, Suki Waterhouse (die unvorsichtigerweise durchblicken ließ, dass sie hofft, Tipps für ihre eigene Hochzeit mit Robert Pattinson mitzunehmen), Gigi Hadid, Cara Delevingne (beide als Brautjungfern im Gespräch), Emma Stone, Sabrina Carpenter, Gracie Abrams und Namenspatronin Mariska Hargitay.

(Ihr Ein-Frau-Broadway-Stück „Every Brilliant Thing“ setzt für diesen Abend aus.) TMZ besteht darauf, dass Benson Boone dabei ist – wir glauben es, wenn er aus der Torte rückwärts salto-springt.

Auf der Seite des Bräutigams stehen Patrick und Brittany Mahomes. Kansas-City-Chiefs-Coach Andy Reid, Trainer Rick Burkholder und General Manager Brett Veach wurden von ihrem Schneider enttarnt, der online damit prahlte, ihre Anzüge anzupassen. Football-Spieler, die mit ihren Einladungen geprahlt haben, sind unter anderem San-Francisco-49ers-Fullback Kyle Justczyk und Tight End George Kittle, der von der strikten „keine Geschenke“-Regel berichtet.

13. Wo werden alle sitzen?

Der Sitzplan – das ist ein echtes Rubik’s-Cube-Problem. Wenn Jack Antonoff, Margaret Qualley, Lena Dunham und Lorde alle im selben Raum sind, müssen sie meilenweit voneinander entfernt platziert werden. Die Tischordnung erfordert einen Schachgroßmeister – aber der Schachgroßmeister hier ist die Braut, die für genau solche Rätsel lebt. Die meisten Hochzeiten haben etwas logistisches Drama – Exes mit Groll, entfremdete ehemalige Freundinnen usw. Aber diese umfasst zwei Jahrzehnte Popkulturgeschichte. Swift-Squadologen werden sich an jedem Detail erfreuen, das über die Sitzordnung durchsickert. Das wird sein wie das „Junior Jewels“-Shirt mal das „Bad Blood“-Video mal die „Eras“-Tour-Gästeliste.

14. Wo wird Blake Lively sitzen?

Lake Vostok soll einer der schönsten Orte in der Antarktis sein.

15. Wer hält den witzigsten Hochzeitstoast?

Das ist einfach: Selena Gomez. Sie hat alles gesehen.

16. Wie viele Brautjungfern?

Taylor scheint eindeutig der Typ zu sein, der bei den Brautjungfern klotzt statt kleckert. Und Travis ist genauso gesellig wie sie, also wird er keine Mühe haben, mitzuhalten. Warum also nicht 13 Brautjungfern? Als Favoritinnen für die Trauzeugin gelten Abigail Anderson, Avignone und Gomez. Als Trauzeugen des Bräutigams kommen sein Bruder Jason Kelce (laut Kalshi 92 Prozent Wahrscheinlichkeit), Mahomes (87 Prozent) und ihr Bruder Austin Swift (68 Prozent) in Frage.

17. Werden ihre Katzen die Ringe tragen? Blumenmädchen spielen?

Wir wissen nicht, welche Rolle die Katzen spielen werden – aber zu Hause sitzen sie am großen Tag ihrer Mama sicher nicht.

18. Wird der Madison Square Garden ein Banner für sie aufhängen?

Lokalheld Billy Joel hat eines unter dem Dach, als Erinnerung an seine gefühlt millionenfach ausverkauften Shows. Genauso Phish und Harry Styles nach ihren Blockbuster-Residencies. Würde der Garden also ein Banner aufhängen, um diese einzigartige Feier zu verewigen? Warum nicht? Das ist ihr Ort. Sie macht die Regeln.

19. Das ist doch wie eine royale Hochzeit, oder?

Mit einer bloßen „royalen Hochzeit“ kann man das nicht vergleichen, tut mir leid – denn kein Mitglied irgendeines Königshauses hat je „All Too Well“ geschrieben oder einen Super Bowl gewonnen. Royals gibt es wie Sand am Meer – „the dregs of their dull race“, wie der romantische Dichter Shelley es formulierte.

20. Wie lange wird die Hochzeitsparty dauern?

Bon Jovi sind für den 7. Juli im Garden gebucht. Also ist die Hochzeit entweder längst vorbei, das Konfetti weggefegt, die Gäste mit Kater nach Hause geschickt … oder Bon Jovi stecken einfach ihre Kabel rein und lassen die Party weiterlaufen.

21. Werden die „Eras“-Tour-Tänzer dabei sein?

Hoffentlich. Wenn der Zeremonienmeister „für immer und ewig“ sagt, kann man darauf zählen, dass Kam das „Like, ever!“ liefert.

22. Was wird der erste Tanz des Paares sein?

Daumen gedrückt für Stevie, die „Landslide“ singt. Oder vielleicht singt Paul McCartney „Maybe I’m Amazed“ – wir wissen, wie sehr sie ihn verehrt, und wir wissen, wie sehr Stella diesen Song liebt.