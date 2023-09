Taylor Swift: „The Eras“-Konzertfilm ab 13. Oktober in den Kinos

Foto: Getty Images for TAS Rights Mana, Scott Legato/TAS23. All rights reserved.

Nachdem Taylor Swifts aktuelle Tour weiterhin ein riesiger Erfolg bleibt, ist der „The Eras“-Film ab dem 13. Oktober in über 100 Ländern in den Kinos zu sehen. In Deutschland wird der Film unter anderem in vielen CinemaxX-Kinos laufen. Tickets sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich.

Wie es Fans bereits von Taylor Swift kennen, hat sie auch im Ticket-Vorverkauf wieder Easter Eggs eingebaut. So kostet ein Erwachsenen-Ticket in der günstigsten Kategorie 19,89€ und ein Ticket für Kinder 13,13€. Ersteres ist dabei ein Hinweis auf ihr bald erscheinendes Album „1989 Taylor’s Version“, zweiteres auf ihre Glückszahl 13.