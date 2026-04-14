ROLLING STONE veröffentlicht limitiertes BTS-Cover-Collection-Box-Set – hier kaufen!

BTS‘ Comeback-Album „Arirang“ und die neue Welttournee sind die größte Musikgeschichte des Jahres 2026 – und ROLLING STONE feiert die Rückkehr der Band mit dem bislang ambitioniertesten Cover-Paket seiner Geschichte.

Für die Mai-Ausgabe 2026 erscheint ROLLING STONE mit acht Print-Covern: je eines für jedes BTS-Mitglied und eines für die gesamte Gruppe. Die Cover werden über acht Tage hinweg online veröffentlicht – beginnend heute bis Montag, den 20. April – und jedes wird von einer Videoversion begleitet. Die Veröffentlichung ist vollständig global angelegt: Alle 16 internationalen Ausgaben des ROLLING STONE drucken das Cover und die dazugehörige Story.

Für Sammler und eingefleischte ARMY-Mitglieder ist das ROLLING STONE BTS: The Cover Collection Box Set der sicherste Weg, alle acht physischen Cover zu bekommen. Das limitierte Set enthält sämtliche Cover der Mai-Ausgabe 2026, jedes verpackt in einer eigens für diese Veröffentlichung gestalteten Geschenkbox. Das Box Set ist ab sofort unter shop.rollingstone.com für 125 Dollar erhältlich und wird weltweit verschickt.

Im Mittelpunkt der neuen Ausgabe steht eine Titelgeschichte von Senior Writer Brian Hiatt, der bereits die ROLLING-STONE-Coverstory über BTS aus dem Jahr 2021 verfasst hat. Im Februar traf Hiatt die Gruppe als Ganzes und sprach anschließend mit jedem der sieben Mitglieder einzeln über den langen Weg, den BTS bei der Entstehung von „Arirang“ zurückgelegt hat. Die Band gewährt dabei einen seltenen, tiefgehenden Einblick in die Herausforderungen und Durchbrüche der vergangenen Jahre – von RM, der die Gruppe dazu drängte, sich selbst neu herauszufordern, bis hin zu J-Hope, der nach seiner Solokarriere die Kraft des gemeinsamen Schaffens neu entdeckte.

Wer alle acht neuen Mai-Cover des ROLLING STONE sein Eigen nennen möchte, sollte das BTS Collectors Edition Box Set jetzt unter shop.rollingstone.com sichern – solange der Vorrat reicht.