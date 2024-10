Tears for Fears spielen erstmals „The Girl That I Call Home” live im TV (Video)

Tears For Fears haben am Montagabend (28. Oktober) in der Late-Night-Show von Jimmy Kimmel ihren neuen Song „The Girl That I Call Home” erstmals live im Fernsehen gespielt. Der Song erschien kürzlich auf ihrem aktuellen Live-Album „Songs for a Nervous Planet“.

Samt Live-Band und Background-Sänger:innen war das britische Duo um Roland Orzabal und Curt Smith in der amerikanischen Sendung aufgeschlagen. Sie performten eine gefühlvolle Version des neuen Tracks, den Orzabal über seine Frau geschrieben hatte. Den Hauptgesang übernahm er daher selbst, im Refrain ergänzte sein Bandkollege Smith die Harmonien.

Hier anschauen: Tears for Fears mit „The Girl That I Call Home“ live

Am 25. Oktober hatte die 1981 gegründete Gruppe ihre Live-Platte „Songs for a Nervous Planet“ veröffentlicht. Ihr erstes Release seit „The Tripping Point“ von 2022. Darauf zu hören sind neben „The Girl That I Call Home“ auch drei weitere neue Stücke, unter anderem das ebenfalls als Single erschienene „Astronauts“. Begleitend dazu kam auch ein Konzertfilm zum Album in die Kinos, der am Release-Wochenende Premiere feierte.