Talking Heads mit Rubrik bei „Jeopardy“: Hätten Sie’s gewusst?

Die Talking Heads haben am Dienstagabend (15. Oktober) ihre eigene Kategorie im US-amerikanischen TV-Quiz „Jeopardy“ präsentiert. Die Fragen daraus drehten sich um ihre Bandgeschichte, ihre Diskographie sowie den Konzertfilm „Stop Making Sense“ von 1984.

In einem Clip zu Beginn der Show stellte sich die Band zunächst noch einmal vor. „Wir sind, abgesehen von noch anderen Dingen, die Stars von ‚Stop Making Sense‘“, beginnt Frontmann David Byrne, „der als der beste Konzertfilm aller Zeiten gefeiert wird“, vervollständigt Schlagzeuger Chris Frantz. „Jetzt, wo er zum 40. Jahrestag neu aufgelegt wurde“, fährt Bassistin Tina Weymouth fort, „werden wir Hinweise auf den Film und unsere Musik geben“, beendet Keyboarder Jerry Harrison die Vorstellungsrunde. Den Clip sowie einen Zusammenschnitt der Sendung teilten die Talking Heads hinterher auf ihren Social-Media-Kanälen.

Hätten Sie’s gewusst?

In der aktuellen Folge der Spielshow stellten die Bandmitglieder die Fragen zu ihrer Historie dann per Videoeinspieler selbst. Und zwar immer dann, wenn ein:e Kandidat:in die Rubrik „Talking Heads“ auswählte. Die Fragen bezogen sich auf die fast 50-jährige Bandgeschichte der New Yorker Gruppe sowie zu ihren größten Hits. Darunter „Psycho Killer“ und „Burning Down The House“. Außerdem Fragen dazu, wer bei dem Film „Stop Making Sense“ Regie führte und in welchem kultigen New Yorker Club sie ihre erste Show spielten.

Vor kurzem feierte die Band das 40-jährige Bestehen ihres Konzertfilms mit einer Neuveröffentlichung. Im März dieses Jahr kam der restaurierte Film von Regisseur Jonathan Demme als 4K-Version noch einmal in die Kinos. Im Mai 2024 folgte ein Tribute-Album, auf dem Künstler wie The National, Miley Cyrus, Paramore und andere ihre eigenen Coverversionen der Band vorstellten.