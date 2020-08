Tears For Fears: „The Seeds Of Love”-Deluxe-Neuauflage

Tears For Fears bringen eine Neuauflage ihres Erfolgsalbums "The Seeds Of Love" heraus

Drei Jahrzehnte nach der Erstveröffentlichung des Tears-For-Fears-Albums „The Seeds Of Love“ erscheint demnächst erstmals eine erweiterte Ausgabe des Klassikers. Ab dem 09. Oktober gibt es die Super-Deluxe-Edition, Vorbestellungen sind ab sofort möglich.

Neben den bekannten Songs werden auch einige B-Seiten, seltene Mixe und sogar 22 bisher unveröffentlichte Tracks auf der Platte enthalten sein. Außerdem hat Musikerkollege Steven Wilson das Werk noch einmal komplett neu abgemischt.

Vier CDs + eine Blu-ray = Eine Geschichte

Auf vier CDs und einer Blu-ray erzählt das Super-Deluxe-Boxset die Entstehung des Nachfolgers von „Songs from the Big Chair“. Remasterte Originalaufnahmen, Demoversionen, Live-Aufnahmen und Session-Mitschnitte sind ebenfalls enthalten.

„Die Stücke, die ich damals mochte, gefallen mir bis heute: ‚Woman In Chains‘, ‚Badman’s Song‘, ‚Sowing The Seeds Of Love‘ und ‚Advice For The Young At Heart‘ fallen mir da ein. Wir spielen sie alle nach wie vor live“, so Sänger Curt Smith. Von letzterem SYtück wird es eine Demoversion zu hören geben, bei der Roland Orzabal die Leadvocals einsingt.

Auch ein Lied, das es nicht aufs Album geschafft hat und dann letztendlich an eine andere Künstlerin abgegeben wurde, ist dabei: „Rhythm Of Life“ wurde damals von Gastmusikerin Oleta Adams für deren Solo-LP „Circle Of One“ eingesungen, einen Platz auf dem Reissue hat es aber trotzdem gefunden.

Super Deluxe Edition – Tracklist

CD 1 – ORIGINALALBUM

REMASTERED BY ANDREW WALTER AT ABBEY ROAD

Woman In Chains: 6:31 Badman’s Song: 8:32 Sowing The Seeds Of Love: 6:19 Advice For The Young At Heart: 4:50 Standing On The Corner Of The Third World: 5:33 Swords And Knives: 6:12 Year Of The Knife: 7:08 Famous Last Words: 4:26

CD 2 – THE SUN

45’s AND B-SIDES

Sowing The Seeds Of Love – 7″ Version: 5:43 Tears Roll Down: 3:16 Woman In Chains – 7” Version: 5:28 Always In The Past: 4:38 My Life In The Suicide Ranks: 4:32 Woman In Chains – Instrumental: 6:30 Advice For The Young At Heart – 7” Version: 4:49 Johnny Panic And The Bible Of Dreams Instrumental: 4:18 Music For Tables: 3:32 Johnny Panic And The Bible Of Dreams Mix One: 6:22 Johnny Panic And The Bible Of Dreams Mix Two: 5:55 Sowing The Seeds Of Love – US Radio Edit: 4:04 Woman In Chains – US Radio Edit 1: 4:42 Advice For The Young At Heart – Italian Radio Edit: 3:40 Year Of The Knife – Canadian Single Version: 5:40 Johnny Panic And The Bible Of Dreams: 4:17

CD 3 – THE MOON

RADIO EDITS AND EARLY MIXES

Year Of The Knife – Overture: 1:47 Year Of The Knife – Early Mix – Instrumental: 8:50 Sowing The Seeds Of Love – Alternate Mix: 7:22 Tears Roll Down – Alternate Mix: 4:07 Year Of The Knife – Steve Chase 7″ Remix: 4.29 Badman’s Song – Early Mix: 7:56 Advice For The Young At Heart – Instrumental: 4:56 Year Of The Knife – The Mix: 06:55 Johnny Panic And The Bible Of Dreams – Mix One Edit: 3:43 Sowing The Seeds Of Love – Early Mix – Instrumental: 6:40 Woman In Chains – US Radio Edit 2: 4:19 Year Of The Knife – Canadian Single Version – Instrumental: 5:40 Famous Last Words – French Radio Edit: 3:07 Woman In Chains – Reprise: 6:39

CD 4 – THE WIND

DEMOS, DIVERSIONS AND JAMS

Rhythm Of Life – Demo: 5:12 Advice For The Young At Heart – Demo: 4:52 Swords And Knives – Demo: 3:51 Famous Last Words – Demo: 4:12 Sowing The Seeds Of Love – Demo – Instrumental: 6:06 Badman’s Song – Langer / Winstanley Version – Instrumental: 7:30 Woman In Chains – Townhouse Jam: 7:06 Broken – Townhouse Jam: 1:37 Tears For Fears Rhythm Of Life – Townhouse Jam: 3:09 Badman’s Song – Townhouse Jam: 8:17 Badman’s Song – Reprise – Townhouse Jam: 2:50 Standing On The Corner Of The Third World – Townhouse Jam: 9:09

BLU-RAY – THE RAIN

ORIGINAL ALBUM MIX, NEW REMASTER & STEVEN WILSON 5.1 MIX

Woman In Chains: 6:31 (Original album master) Badman’s Song: 8:32 (Original album master) Sowing The Seeds Of Love: 6:19 (Original album master) Advice For The Young At Heart: 4:50 (Original album master) Standing On The Corner Of The Third World: 5:33 (Original album master) Swords And Knives: 6:12 (Original album master) Year Of The Knife: 7:08 (Original album master) Famous Last Words: 4:26 (Original album master) Woman In Chains: 6:30 (New remaster) Badman’s Song: 8:32 (New remaster) Sowing The Seeds Of Love: 6:19 (New remaster) Advice For The Young At Heart: 4:55 (New remaster) Standing On The Corner Of The Third World: 5:33 (New remaster) Swords And Knives: 6:20 (New remaster) Year Of The Knife: 6:55 (New remaster) Famous Last Words: 4:11 (New remaster)

STEVEN WILSON 5.1 MIX

Woman In Chains: 6:30 Badman’s Song: 8:32 Sowing The Seeds Of Love: 6:19 Advice For The Young At Heart: 4:55 Standing On The Corner Of The Third World: 5:33 Swords And Knives: 6:20 Year Of The Knife: 6:55 Famous Last Words: 4:11

