Test und Gewinnspiel: Lichtschwert aus der „Star Wars Black Series“ – Ahsoka Tano Force FX Elite

Nicht erst seit den „Clone Wars“, auch seit dem „Mandalorian“ ist die Kämpferin Ahsoka Tano ein Begriff. Sie ist eine weibliche Togruta, die Padawan von Anakin Skywalker, eine Heldin der Klonkriege und Freundin von „Baby Yoda“.

In der „Black Series“ von Hasbro wurde unlängst ihr Lichtschwert veröffentlicht. Die „Force FX Elite“-Waffe verfügt über eine LED-Technologie – es gilt als erstes Lichtschwert dieser Produktserie, dessen Klinge Farbwechsel zwischen einer blauen, grünen und gelbgrünen Klinge bietet. ROLLING testet und verlost das Produkt „Star Wars The Black Series Ahsoka Tano Force FX Elite Lightsaber“.

Test

Contra:

Beworben wird der Metallgriff als „echt“, weil er Details zeige, die auf Ahsoka Tanos Lichtschwert basieren. Allerdings hat er eine durchsichtige Plastikeinlassung, deren Metallränder ein etwas unangenehmes Reiben in den Handflächen verursachen. Dass Produkt- und Copyright-Angaben in der Griffunterseite eingestanzt sind, muss sicher sein, macht die Waffe aber nicht authentischer im Sinne von „echt“ (der Aufkleber mit Entsorgungshinweis lässt sich abziehen). Ein echtes Ärgernis ist der An-/Ausschaltknopf: eine nur wenige Millimeter breite Einlassung, die man am besten mit dem Fingernagel eindrückt – wer Wurstfinger hat, hat keine Chance. Das Zusammensetzen des Schwerts funktioniert intuitiv nicht sehr gut, und die Anleitung ist in Kleinstschrift auf schwarzem Hintergrund zu lesen.

Die „Black Series“ hat, auch aufgrund ihres Preises, einen eher dekorativen Flair. Zum Kämpfen ist das Lichtschwert nicht geeignet, da die Plastikumhüllung der Klinge empfindlich ist. Mitgeliefert wird auch ein Kyberkristall – schön zum Angucken, aber danach wandert er bei einigen Käufern vielleicht für immer unbenutzt ins Regal. Der Schwert-Ständer wiederum ist dekorativ, aber schon dem siebenjährigen Sohn des Autorens dieser Zeilen fiel auf, dass der Ständer dem Industrie-Design des Todessterns angelehnt ist, streng genommen also nicht zur Rebellin gegen das Imperium, Ahsoka Tano, passt.

Pro:

Das Lichtschwert hat – trotz der unangenehmen Rillen im Griff – einen guten Schwung, liegt leicht in der Hand. Es gibt neben dem An-/Ausknopf noch einen zweiten (der als An-/Ausknopf eigentlich geeigneter wäre) zur Bedienung der Effekte. Sie sind das größte Plus des Produkts: Neben den drei Farben bieten sie Soundwechsel zwischen Battle-, Wandzerteilungs- und Klingen-Effekten. Der Klang ist astrein und wie dem „Star Wars“-Universum entnommen.

Die Klingen leuchten auch im Dunkeln, und der Lichtstrahl fährt in genau dem angemessenen Tempo ein und aus, wie man es erwarten darf. Die Sounds reagieren sogar nicht nur per Knopfdruck, auch die reine Armbewegung führt zu Varianzen im Betriebsklang. Das Lichtschwert funktioniert batteriebetrieben – es stellt sich von alleine ab, wenn es über einen bestimmten Zeitraum nicht benutzt wird.

Gewinnen:

Wir verlosen das „STAR WARS The Black Series Ahsoka Tano Force FX Elite Lichtschwert“. Einfach Formular ausfüllen und „Lichtschwert“ als Lösungsbegriff angeben. Einsendeschluss: 24.11.2021. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.