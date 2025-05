Transgender-Soldaten verdienen das Recht, zu dienen

Commander Emily Shilling diente fast 20 Jahre lang als Kampfpilotin in der US-Marine und absolvierte über 60 Einsätze. Kampfpiloten sind für das Militär jedoch sehr schwer zu finden. Shilling wird von Donald Trumps Verteidigungsminister Pete Hegseth aus dem Dienst entlassen. Ebenso wie viele andere. Darunter die ehemalige Navy SEAL Kristin Beck , die 20 Jahre lang in der Naval Special Warfare diente. Unter anderem beim SEAL Team Six. Sie wurde mit dem Bronze Star mit Combat „V“, der Defense Meritorious Service Medal und dem Purple Heart ausgezeichnet.

Entlassung hochdekorierter Soldat*innen: Ein Verlust für das US-Militär

Shilling und Beck sind Helden, die das Militär nie zurückbekommen wird. Und die Abwesenheit von Soldaten wie ihnen wird Amerika weniger einsatzfähig machen. Truppen gefährden. Und die Rekrutierungsbemühungen beeinträchtigen.

Ethisch bedenklich, militärisch gefährlich

Doch diese Leute sind nicht gut genug, um für Trump zu dienen, der gerade zum zweiten Mal Transgender- Soldaten aus dem Dienst entlassen hat. Sein erster Versuch wurde von Joe Biden rückgängig gemacht. Diesmal hat der Oberste Gerichtshof das Verbot in Kraft treten lassen, während die Angelegenheit noch vor Gericht verhandelt wird. Ein Verbündeter Trumps, der Abgeordnete Barry Moore (R-Ala.), hat einen Gesetzentwurf eingebracht, um Trumps Exekutivverordnung zu kodifizieren. Und sicherzustellen, dass kein demokratischer Präsident den von ihm verursachten Schaden rückgängig machen kann.

Hegseths Dienst kann niemals mit dem von Shilling oder Beck verglichen werden. Auch wenn Hegseth gerne so tut, als wäre er ein Navy SEAL , während er ihnen bei besonderen Anlässen im ganzen Land wie ein Speichellecker folgt. Trump hat in seinem ganzen Leben keinen einzigen Tag gedient. Deshalb ist es für mich und viele andere seltsam, dass sie so entschlossen sind, Transgender-Soldaten – und wahrscheinlich noch vor Ablauf seiner Amtszeit auch schwule Amerikaner – vom Dienst in den Streitkräften auszuschließen.

Ideologie statt Sicherheit: Die politische Agenda hinter dem Verbot

Trumps Verachtung und Respektlosigkeit gegenüber Veteranen werden ebenso wie die von Moore, der gegen den parteiübergreifenden PACT Act gestimmt hat, der die Gesundheitsversorgung und Leistungen für Millionen von Veteranen erweitert hat, sowie gegen zahlreiche andere parteiübergreifende Gesetze für Veteranen, als verwerflich in die Geschichte eingehen.

Transgender-Amerikaner haben mit Ehre gedient. Von den Decks von Flugzeugträgern bis hin zu Kampfgebieten rund um den Globus. Sie fliegen Einsätze. Leiten Teams. Und absolvieren die gleiche strenge Ausbildung wie alle anderen im Militär.

Nun planen Trump und Hegseth Berichten zufolge, Militärkommandeure anzuweisen, Soldaten zu identifizieren, die transgender sind oder unter Geschlechtsdysphorie leiden. Damit sie sich medizinischen Untersuchungen unterziehen und anschließend entlassen werden können.

Diese Politik ist ein ethischer Fehlschlag und wird auch logistisch zu Problemen führen. Die Entlassung Tausender ausgebildeter Soldaten in einer Zeit, in der es schwierig ist, neue Rekruten zu finden, macht uns schwächer, nicht stärker. Die Entlassung von erfahrenen Soldaten, Piloten, Linguisten, Mechanikern und Sanitätern, weil sie medizinisch notwendige Versorgung in Anspruch genommen haben oder ihr Leben authentisch leben wollen, dient nicht der nationalen Sicherheit. Es untergräbt sie.

Das hat nichts mit Einsatzbereitschaft zu tun. Das hat mit Hass zu tun. Wenn Trump sich um die Einsatzbereitschaft des Militärs sorgen würde, würde er in Programme für Veteranen investieren und die Belohnungen für den Dienst erhöhen. Und nicht das Ministerium für Veteranenangelegenheiten abschaffen, wie es Elon Musk und sein sogenanntes Ministerium für Regierungseffizienz getan haben.

Gegenwehr erforderlich: Vielfalt als Stärke

Viele transsexuelle Soldaten müssen sich nun aus Angst verstecken. Sie werden gezwungen sein, sich unverzüglich zu outen. Wenn sie sich noch nicht dazu entschlossen haben, wird der Rest ihres Dienstes zu einem Minenfeld. Jeder Militärführer wird Ihnen sagen, dass Angst kein Mittel zur Führung ist. Dass sie die Einsatzbereitschaft mindert und die Kampfkraft beeinträchtigt. Wenn nur Trump, Musk oder Hegseth tatsächlich über militärisches Wissen verfügen würden oder sich um Führungsqualitäten kümmern würden.

Wenn Sie sich fragen, wie die langfristige Strategie aussieht, ist die Antwort einfach. Transgender-Amerikaner aus dem öffentlichen Leben vertreiben, eine Behörde nach der anderen. Und Militärführer säubern , damit sie das nicht verhindern können . Es beginnt beim Militär, so ist es bei Autoritären immer. Dann folgen Gesundheitswesen, Bildung und öffentlicher Dienst . Das Ziel ist es, Transgender unsichtbar zu machen. Aber damit wird es nicht aufhören. Jeder, der anders ist, wird aus dem Militär entfernt. So wie Hegseth und Trump die Beiträge von Frauen, Minderheiten, People of Color und schwulen Amerikanern aus der offiziellen Militärgeschichte löschen. Ein Bereich, in den der Oberste Gerichtshof und das Bundesrecht nicht ohne Weiteres eingreifen können.

Militär: von weißen Männern für weiße Männer

Trumps Politik ist gefährlich. Und jeder, der seine Schönfärberei unseres Militärs unterstützt, macht sich mitschuldig. Diese Veränderungen werden die Zahl der qualifizierten Soldaten verringern und das US-Militär zu einer Institution machen, die von weißen Männern für weiße Männer aufgebaut wurde. Was unsere Streitkräfte schwächen, ihre Einsatzbereitschaft untergraben und uns in eine nachteilige Lage bringen wird. Genau das würden militärische Despoten, Diktatoren und religiöse Extremisten gerne sehen.

Wir können nicht bis zur nächsten Wahl warten, um das zu ändern. Wir brauchen Stimmen innerhalb und außerhalb des Militärs, die jetzt ihre Stimme erheben und sagen: Es reicht. Wir werden unser Militär nicht säubern. Wir werden unsere Reihen nicht nach Geschlecht, Transgender-Status, sexueller Orientierung oder Hautfarbe säubern. Wir werden uns wehren. Mit der Wahrheit, mit Ehre. Und mit der Überzeugung, dass unsere Stärke aus unserer Vielfalt kommt und nicht trotz ihr.