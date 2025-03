Richter-Veto: Trump darf Transgender-Soldaten nicht vom Militär ausschließen

Trump will Bidens Begnadigungen via Social Media rückgängig machen

Die Anordnung von Präsident Donald Trump , Transgender-Personen vom Militärdienst auszuschließen, hat am Dienstag eine Bundesrichterin blockiert.

Die US-Bezirksrichterin Ana C. Reyes erließ eine einstweilige Verfügung, die es Trans-Mitgliedern erlaubt, weiterhin im Militär zu dienen. Sie und entschied, dass die neue Richtlinie gegen die Gleichbehandlungsklausel der Verfassung verstößt. „Die grausame Ironie besteht in der Tat darin, dass Tausende von trans Militärangehörigen Opfer gebracht haben. Einige von ihnen haben ihr Leben riskiert. Um anderen genau die gleichen Schutzrechte zu gewährleisten, die ihnen durch das Militärverbot verweigert werden sollen“, schrieb Reyes in einer scharf formulierten Stellungnahme .

Die Richterin verschob die Wirkung ihrer Anordnung bis Freitag, um der Trump-Regierung Zeit für eine Berufung zu geben.

„Verpflichtung eines Soldaten zu einem ehrenwerten, wahrheitsgemäßen und disziplinierten Lebensstil“

Die Richtlinie hätte dazu geführt, dass die Regierung Transgender-Soldaten aus den Reihen ausgeschlossen hätte. Dies folgte einer im Januar erlassenen Durchführungsverordnung , die Trump an seinem ersten Tag im Amt unterzeichnet hatte. In der Anordnung behauptete der Präsident, dass „die Äußerung einer falschen, vom Geschlecht einer Person abweichenden ‚Geschlechtsidentität‘ nicht den strengen Standards genügen kann, die für den Militärdienst erforderlich sind“, und fügte hinzu, dass die Zugehörigkeit zu einem Transgender-Soldaten „im Widerspruch zur Verpflichtung eines Soldaten zu einem ehrenwerten, wahrheitsgemäßen und disziplinierten Lebensstil steht“.

Der Erlass wies auch Verteidigungsminister Pete Hegseth an, die Richtlinien des Pentagons für transsexuelle Mitglieder der Streitkräfte zu überarbeiten. Eine Gruppe von Transgender-Militärangehörigen focht den Erlass an, mit dem ihnen der Militärdienst verweigert werden sollte. Man erklärte, dass er ihre verfassungsmäßigen Rechte verletze. Reyes betonte, dass sich unter den Klägern, die sich zur Wehr setzen, Angehörige der Streitkräfte befinden, die in Afghanistan, im Irak und in Kuwait gedient und mehr als 80 Auszeichnungen erhalten haben. Darunter einen Bronze Star, zwei Global War on Terrorism Service Medals, zahlreiche Meritorious Service Medals und mehr.

„ …nicht mit der militärischen Bereitschaft vereinbar“

Reyes bezeichnete Erklärungen, wonach Transgender nicht ehrenhaft, ehrlich oder diszipliniert seien, als „reine Mutmaßung“. Und erklärte weiter, dass Trumps Exekutivverordnung und die Politik des Verteidigungsministeriums „nichts zur Unterstützung der Ansicht der Beklagten beitragen, dass der Militärdienst von Transgender nicht mit der militärischen Bereitschaft vereinbar ist“.

„Das Gericht weiß, dass diese Entscheidung zu hitzigen öffentlichen Debatten und Berufungen führen wird. In einer gesunden Demokratie sind beides positive Ergebnisse“, schloss Reyes. ‚Wir sollten uns jedoch alle einig sein, dass jeder Mensch, der dem Ruf zum Dienst gefolgt ist, unsere Dankbarkeit und unseren Respekt verdient. Denn, wie Elmer Davis bemerkte: ‘Diese Nation wird nur so lange das Land der Freien bleiben, wie sie die Heimat der Tapferen ist.’“