„The Batman“-Soundtrack schon jetzt im Stream hören!

Matt Reeves, der Regisseur des neuen Batman-Films, kündigte auf Twitter weitere neue Musik aus dem Soundtrack zum Film an. „The Batman“ soll Anfang März in die Kinos kommen.

More of my friend @m_giacchino ‘s amazing music from @TheBatman is coming this Friday – follow the official playlist to hear it first: https://t.co/R6mhnyk5gj #TheBatman is #OnlyInTheaters March 4th! pic.twitter.com/SL8qMvqwGK

— Matt Reeves (@mattreevesLA) February 1, 2022