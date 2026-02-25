The Beatles: Die 10 besten Bücher

Wenn man bedenkt, dass es beträchtliches Organisationstalent erfordert, um ein kompetenter Beatles-Bibliograf zu sein, kann es geradezu einschüchternd wirken, wenn man als Neuling vor den Regalen voller Fab-Four-Literatur steht und sich fragt, wo man anfangen soll. Denn da biegen sich einige Bretter unter der Last.

Gefüllt mit gewichtigen Werken, fesselnden Abschweifungen, klatschträchtiger Trivia und dichten Berichten darüber, welches Equipment die Band benutzte, wer ihre Schneider waren, wie oft im Jahr sie zum Zahnarzt gingen usw.

Romantische Partnerinnen und Partner haben sich zur Story-/Saga-Seite geäußert; ebenso konkurrierende Rivalen, A&R-Manager, Geschwister, Geschäftspartner, entlassene Weggefährten. Es gibt viel Mittelmaß. Doch wenn man von Hunderten von Büchern spricht, finden sich darunter auch erstklassige Angebote.

Orientierung im Beatles-Bücherregal

Philip Norman ist ein alter Hase der Beatles-Forschung, und seine monumentale Biografie „Paul McCartney: The Life“ bietet eine gute Gelegenheit, diese Regale mit Beatles-Literatur zu überblicken. Hier ist ein Blick auf 10 weitere der besten Fab-Four-Bände, die man sich ansehen sollte.

10. „The Beatles, Lennon and Me“ von Pete Shotton

Die gängige Beatles-Geschichte besagt, dass der vom Schicksal verfolgte Stuart Sutcliffe John Lennons bester Freund war – bis zu seinem tragischen Tod 1962, woraufhin Paul McCartney Lennons engster Gefährte wurde. Doch eigentlich passt Pete Shotton besser in diese Rolle. Er war zuerst da, tobte mit Lennon als Schulhof-Rabauke herum und war bei all den Dingen dabei, die Jungen miteinander tun.

Unter anderem zahlreiche gegenseitige Masturbationen in diesem offenen, sehr nordenglischen Memoir. Später kaufte Lennon Shotton einen Supermarkt, und Letzterer verstand es ausgezeichnet, Lennon zu sagen, wenn der Rocker Unsinn redete – was oft genug vorkam. Erfrischend, derb und von Liebe durchzogen.

9. „The Man Who Gave the Beatles Away“ von Allan Williams

Williams ist die titelgebende Figur, und man muss nie ins Schwitzen geraten, wie gut, wie klug, wie gerissen er ist, denn er sagt es einem ständig selbst. Er war der erste Manager der Band, als, wie er es ausdrückt, niemand sie mit der Kneifzange anfassen wollte.

Nicht viele Menschen können so prahlen wie Williams und dennoch sympathisch wirken, aber genau das ist er: jovial, zwielichtig bis ins Mark, aber aufrichtig, wie eine komische Nebenfigur aus einem Fielding-Roman, die ein frühes Kapitel oder zwei stiehlt. Natürlich entgehen ihm spätere Reichtümer, doch er taucht immer wieder auf und spielt sogar eine Rolle beim Feilschen um die sträflich unterschätzten Star-Club-Tapes.

8. „Here, There and Everywhere: My Life Recording the Beatles“ von Geoff Emerick

Beatles-Produzent George Martin hat mit „All You Need Is Ears“ eine hübsche kleine Erinnerung vorgelegt, doch sein Tontechniker der mittleren Sechzigerjahre, Geoff Emerick, zog im nachkarrierebedingten Beatles-Buch-Spiel an ihm vorbei. Emerick war maßgeblich für den Sound von „Revolver“ und „Sgt. Pepper“ verantwortlich – er ist auf seine Weise ebenso für McCartneys damaligen Bassklang verantwortlich wie der Bassist selbst – und die klangliche Palette der Band war nie reicher.

Hier erzählt er, wie viele dieser Sounds in den Abbey Road Studios entstanden, und was für Technikfans eine trockene Auflistung hätte sein können, pulsiert vor erzählerischer Begeisterung im Stil von „Verdammt, das wusste ich nicht!“.

7. „Shout!: The Beatles in Their Generation“ von Philip Norman

Der Vorwurf gegenüber dieser Philip-Norman-Biografie lautete stets, er blicke auf seine Protagonisten herab, doch die Ehrlichkeit des Autors ist bewundernswert. Tatsächlich sind die fesselndsten Beatles-Bücher jene, mit denen man sich gedanklich prügeln kann, indem man einer bestimmten Deutung widerspricht, es aber dennoch genießt, weil es zum Nachdenken anregt oder dazu bringt, etwas neu zu bewerten.

Norman führt seine Leser durch diese lohnenden Übungen, und er trifft die Hamburg-Phase besser als jeder andere. Wer den Geist der Beatles spüren will, wie sie auf der Reeperbahn schuften und sich abrackern, wie besessen – und mit Pillen vollgepumpt, verzweifelt, manisch –, um irgendwohin zu kommen, gut zu werden, besser als alle anderen zu werden und der Welt schließlich den Triumph des Besten zu liefern, greift zu diesem Buch.

6. „The Beatles: The Authorized Biography“ von Hunter Davies

Der Band, den viele fälschlicherweise für das erste Beatles-Buch halten, setzte mit seiner Offenheit einen hohen Maßstab. 1968 erschienen, war „The Beatles“ lange Zeit der einzige Ort, an dem man Beispiele der Korrespondenz zwischen John Lennon und Stuart Sutcliffe finden konnte.

Man bedenke diese Zeilen aus einem Gedicht, das Lennon seinem Freund schickte: „I can’t remember anything/Without a sadness/So deep that it hardly/Becomes known to me.“ Das ist Fitzgeralds „dunkle Nacht der Seele“-Territorium, und es stammt aus einer Zeit, in der nur wenige Menschen die Beatles für etwas anderes als Rowdys hielten.

Lassen Sie sich nicht vom autorisierten Zugang abschrecken – offensichtlich waren dies Männer, die einige Wahrheiten loswerden mussten, die sie den Großteil eines Jahrzehnts mit sich herumgetragen hatten, und hier häufen sie sich.

5. „Lennon Remembers“ von Jann S. Wenner

Die Beatles haben sich gerade aufgelöst, und der ROLLING-STONE-Gründer Wenner setzt sich mit Lennon zu einem Bekenntnisgespräch zusammen, das zugleich harscher Angriff, seelische Reinigung, Studie darüber, wie Songs entstanden, und letztlich eine Art Klage über etwas ist, das die prägende Reise eines Lebens war und nie wieder erreicht werden sollte. Lennon wirkt eher verletzt als wütend, wenn er Steine auf die Buntglasfenster der Beatle-Welt wirft.

Ironischerweise präsentiert das Buch bei all dem Draufhauen McCartney als das talentierteste Mitglied der Beatles, was einen Respekt widerspiegelt, den Lennon eindeutig empfindet. Er sagt Ihnen – nicht immer korrekt –, wer was geschrieben hat. Doch jenseits verletzter Gefühle und trüber Erinnerungen tritt eine Klarheit des Denkens hervor, fast trotz des Mannes selbst.

Wie er sagt: „And the thing about rock and roll, good rock and roll, whatever good means, etc., ha-ha, and all that shit, is that it’s real. And realism gets through to you, despite yourself. You recognize something in it which is true, like all true art.“ Dem ist nichts hinzuzufügen.

4. „The Complete Beatles Recording Sessions“ von Mark Lewisohn

Man würde nicht glauben, dass man ein im Grunde genommenes Logbuch jeder Beatles-Session in den EMI-Studios – mit Angaben zu Produzent, Tontechniker, Songs, Backing-Tracks oder Overdubs – in ein spannendes Leseerlebnis verwandeln kann, doch genau das geschieht hier.

Lewisohn, dessen monumentales „Tune In“ – der erste Band einer dreiteiligen Beatles-Reihe – vor einigen Jahren erschien, war nie besonders stark darin, zu erklären, warum ein Song funktioniert oder nicht, aber er hat ein Talent dafür, einen an einen Ort zu versetzen. Beim Lesen von „Recording Sessions“ sitzt man gedanklich im Studio, wenn die Band den nächsten Take anstimmt.

Hier bekamen Leser zudem erstmals ein Gefühl für die Schätze, die in Abbey Road verschlossen lagen, für die Juwelen, die auf zahlreichen Bootlegs auftauchten und das Verständnis der Band weiter veränderten.

3. „The Love You Make: An Insider’s Story of the Beatles“ von Peter Brown und Steven Gaines

Die skandalöse Wahl. Dieses 1983 erschienene Klatschfest war ein großer Verkaufserfolg und lieferte dank Brian Epsteins Assistent Peter Brown reichlich Schmutz. Ist es mit Gibbon vergleichbar? Nein – es ist sehr klickköderhaft, im Taschenbuch-Stil, doch es fängt den Geist der Beatles als Einheit und als Individuen ein wie kaum etwas anderes.

Man könnte sogar sagen, so gut wie die Beatles es selbst taten. Die Band besaß eine seltsame Alchemie: Es gab etwas an ihnen und ihrer Musik, das Werke hervorbrachte, die nicht von ihnen stammten, aber dennoch sehr beatlesk waren. Der Film „Yellow Submarine“ ist ein weiteres Beispiel. Die Lektüre von „The Love You Make“ fühlt sich stellenweise unerlaubt an, und wenn ein Buch einen Kontakt-Rausch auslösen kann, dann dieses.

2. „Revolution in the Head“ von Ian MacDonald

Weh, dass MacDonald nicht mehr geschrieben hat – er nahm sich 2003 das Leben –, doch dieses Werk ist weit über das Beatles-Buch-Repository hinaus bedeutend. Er nimmt sich jeden Song vor, und manche heiligen Kühe werden zur Schlachtbank geführt, um nie wieder zurückzukehren. Man fragt sich, wie solche Zerlegungen im Internetzeitalter aufgenommen würden.

MacDonald hat kein Problem damit zu sagen, dass er manche geliebte Arbeit für schwach hält – etwa „Lucy in the Sky with Diamonds“ –, und das ist in Ordnung, doch wichtiger ist, dass er es begründet. Muss man zustimmen? Keineswegs. Es geht nicht ums Zustimmen, sondern um Erfahrung: zu denken, alte Gemeinplätze herauszufordern, Geliebtes neu und besser zu sehen. Der Lehrer, der Ihr Leben veränderte, war nicht der, der die leichten Einsen verteilte, sondern der, der Sie forderte – und MacDonald ist ein strenger Prüfer. Dies ist das Beatles-Buch, das man ein Dutzend Mal lesen sollte.

Jeder Durchgang bringt Neues. Außerdem versteht MacDonald – während der kritische Ruf von „Sgt. Pepper“ in den letzten Jahren zugunsten von „Revolver“, „Rubber Soul“ und „Abbey Road“ verblasst ist, während auch „The White Album“ und „A Hard Day’s Night“ aufholen – dieses Album schlicht besser als jeder andere Autor. Selbst wenn er einzelne Teile kritisiert, weiß er – und hilft Ihnen zu verstehen –, dass das Ganze etwas völlig anderes ist und eines der Schlüsseldokumente der westlichen Zivilisation darstellt.

1. „Love Me Do! The Beatles’ Progress“ von Michael Braun

Das erste und meiner Ansicht nach beste Beatles-Buch ist eines, das selbst den meisten Beatles-Fans unbekannt ist. Es hilft nicht, dass es oft vergriffen ist, doch dies ist so nah an einer Mitfahrt mit den Beatles, wie man nur kommen kann: Der amerikanische Autor Michael Braun begleitet die Band Ende 1963 und in den frühen Phasen der US-Invasion im folgenden Jahr.

Lennon selbst hob dieses Buch in dem Wenner-Band als besser als das von Davies hervor – ein echtes Buch, das sie so zeigte, wie sie waren: als Bastarde, in seinen Worten. Und ja, davon gibt es etwas. Sie machen Witze auf Kosten von Juden, Menschen mit Behinderung, Schwulen. Vieles geschieht im Sinne von Dampfablassen, und Braun vermittelt eindrucksvoll den unablässigen Druck, unter dem die Gruppe stand. In mancher Hinsicht kommen sie damit nicht zurecht und verschlafen große Teile der Zeit.

In anderer Hinsicht tun sie, was sie tun, und schreiben Songs, an die niemand heranreicht. Der Beatles-Witz wird hier besser eingefangen als in jedem anderen Buch, und wenn die vier mit ihrem Schlagabtausch faktisch eine hermetisch abgeschlossene Einheit bildeten, um der Welt besser zu begegnen, dann ist dies Ihre Gelegenheit, diese Versiegelung aufzubrechen.