20. The Beatles – Let It Be Es war 1968, während der konfliktreichen „White Album“-Sessions der Beatles, als ein bekümmerter Paul McCartney „Let It Be“ begann, inspiriert von Aretha Franklins kirchlichem Gospel. Der Anfang – „When I find myself in times of trouble/ Mother Mary comes to me“ – entsprang einem Traum, in dem ihn seine verstorbene Mutter getröstet und versprochen hatte, alles würde gut. Den anderen Beatles spielte er die Rohversion bei den ersten, desaströsen Proben zum Film „Let It Be“ im Januar 1969 vor. John Lennon, der Haushäretiker der Band, lehnte die Frömmelei harsch ab. Erschienen auf: Let It Be 1970

„Let It Be“, das letzte Album der Beatles, erscheint am 15. Oktober in verschiedenen Konfigurationen. Es gibt u.a. eine „Super Deluxe 5CD+ Blu-ray“-Edition, sowie eine 5-LP-Box. Enthalten ist der 1969er-Mix der „Get Back“-LP, auch zwei Scheiben mit Alternativaufnahmen, Jams und neuen Mixen. Auch Stücke des legendären Rooftop-Konzerts sollen in der Box enthalten sein. Die Edition soll 27 unveröffentlichte Session-Aufnahmen enthalten.

Am selben Tag erscheint auch das „The Beatles: Get Back“-Buch, und auch der weitere Herbst steht im Zeichen der Fab Four: Peter Jacksons „Get Back“-Doku wird im November ausgestrahlt, auf Disney+.

LET IT BE ANNIVERSARY EDITIONS

Tracklists

SUPER DELUXE [5CD+1Blu-ray Audio+ 105-seitiges Hardcover-Buch im Slipcase | Digital Audio Collection]

CD1: Let It Be (new stereo mix of original album)

1: Two Of Us

2: Dig A Pony

3: Across The Universe

4: I Me Mine

5: Dig It

6: Let It Be

7: Maggie Mae

8: I’ve Got A Feeling

9: One After 909

10: The Long And Winding Road

11: For You Blue

12: Get Back

CD2: Get Back – Apple Sessions

1: Morning Camera (Speech – mono) / Two Of Us (Take 4)

2: Maggie Mae / Fancy My Chances With You (Mono)

3: Can You Dig It?

4: I Don’t Know Why I’m Moaning (Speech – mono)

5: For You Blue (Take 4)

6: Let It Be / Please Please Me / Let It Be (Take 10)

7: I’ve Got A Feeling (Take 10)

8: Dig A Pony (Take 14)

9: Get Back (Take 19)

10: Like Making An Album? (Speech)

11: One After 909 (Take 3)

12: Don’t Let Me Down (First rooftop performance)

13: The Long And Winding Road (Take 19)

14: Wake Up Little Susie / I Me Mine (Take 11)

CD3: Get Back – Rehearsals and Apple Jams

1: On The Day Shift Now (Speech – mono) / All Things Must Pass (Rehearsals – mono)

2: Concentrate On The Sound (mono)

3: Gimme Some Truth (Rehearsal – mono)

4: I Me Mine (Rehearsal – mono)

5: She Came In Through The Bathroom Window (Rehearsal)

6: Polythene Pam (Rehearsal – mono)

7: Octopus’s Garden (Rehearsal – mono)

8: Oh! Darling (Jam)

9: Get Back (Take 8)

10: The Walk (Jam)

11: Without A Song (Jam) – Billy Preston with John and Ringo

12: Something (Rehearsal – mono)

13: Let It Be (Take 28)

CD4: Get Back LP – 1969 Glyn Johns Mix

1: One After 909

2: I’m Ready (aka Rocker) / Save The Last Dance For Me / Don’t Let Me Down

3: Don’t Let Me Down

4: Dig A Pony

5: I’ve Got A Feeling

6: Get Back

7: For You Blue

8: Teddy Boy

9: Two Of Us

10: Maggie Mae

11: Dig It

12: Let It Be

13: The Long And Winding Road

14: Get Back (Reprise)

CD5: Let It Be EP

1: Across The Universe (unreleased Glyn Johns 1970 mix)

2: I Me Mine (unreleased Glyn Johns 1970 mix)

3: Don’t Let Me Down (new mix of original single version)

4: Let It Be (new mix of original single version)

