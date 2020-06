The Beatles: Penny Lane könnte aufgrund Sklaverei-Verbindungen umbenannt werden

Im Jahr 1962 feierten die vier berühmtesten Pilzköpfe der Welt mit „Love Me Do“ ihr Single-Debüt. ROLLING STONE wählte den Beatles-Klassiker auf Platz 21 der besten Debütsingles aller Zeiten.

Als die Beatles am 5. Oktober 1962 ihre erste Single „Love Me Do“ in Großbritannien veröffentlichten, waren John Lennon, Paul McCartney, George Harrison und Ringo Starr blutjung und meilenweit entfernt von dem Sound, mit dem sie sich 1970 und mit „Let It Be“ verabschieden würden. Geschrieben vom legendären Songwriter Duo, zu dem McCartney und Lennon später avancieren sollten, wurde die Single zu einem sofortigen Hit und stieg nach seinem Release prompt auf Platz 17 der englischen Hitparade ein. Der beachtliche Erfolg der Newcomer war derart ungewöhnlich, dass sich im Nachhinein sogar das Gerücht verbreitete, dass der Manager der Band, Brian…