Paul McCartney: Beatles lehnten bei Konzert rassistische Publikums-Trennung ab

Die bisherigen Differenzen der Beatles schlugen im Studio in offene Feindseligkeit um. ROLLING STONE rekonstruiert die Entstehung eines Songs, der die Fab Four auf die Probe stellte.

Paul McCartney hatte den gospelnden Soul von Aretha Franklin im Hinterkopf, als er 1968 - während der "White Album"-Sessions - mit dem Schreiben des Songs begann. Die erste Songzeile - "When I find myself in times of trouble/ Mother Mary comes to me" - ging auf einen Traum zurück, in dem seine verstorbene Mutter Mary ihm sagte, dass er sich um die Zukunft nicht sorgen solle. "Ich bin mir nicht sicher, ob sie die Worte 'Let it be' benutzte, aber das war die Quintessenz des Traums." Die Beatles hatten Probleme in Hülle und Fülle Einen ganzen Monat lang hatte man…