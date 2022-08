„The Cage“: Billy Idol meldet sich mit neuer EP zurück

2021 veröffentlichte Billy Idol die EP „The Roadside“, nun gibt es bereits das nächste Werk. „The Cage EP“ erscheint am 23. September. Als Geschmacksprobe wurde bereits die Single „Cage“ veröffentlicht.

Bereits mit der ersten Zeile ist die Inspiration des Songs klar. „Screaming In Isolation“ spielt auf die Corona-Pandemie an. „Viele Menschen hatten, frisch nach der Lockdown-Ära, so einiges an Energie aufgestaut“, erinnerte sich Co-Produzent Tommy English, der auch bei drei Tracks des Albums als Songschreiber beteiligt war. „The Cage EP“ kann hier bereits vorbestellt werden.

Die neue EP sei viel „direkter“ als „The Roadside“ erklärte Billy Idol in einem Statement. „(…) ein bisschen mehr Sturm und Drang, ein bisschen mehr auf die Hörer zukommend, ein bisschen mehr Rock’n’Roll, ein bisschen mehr F*ck You“. Am wichtigsten sei aber, dass man viel Spaß beim Aufnehmen gehabt hätte.

“Cage” is officially out now! You can listen to the official World Premiere of my brand-new song all day long on @iHeartRadio! pic.twitter.com/Qt5VWNFa1A

