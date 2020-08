Rapper Vanilla Ice möchte seinen Hit „Ice Ice Baby“ bei einer Party zu Ehren des amerikanischen Unabhängigkeitstags zum Besten geben – und das trotz Corona.

US-Rapper Vanilla Ice hat ein Fourth-of-July-Konzert in Texas angekündigt (der 04. Juli gilt in Amerika als Unabhängigkeitstag). Stattfinden soll der Auftritt vor 2.500 Zuschauern in Texas. Dabei scheint der „Ice Ice Baby“-Rapper wohl eines vergessen zu haben: Texas ist einer der Corona-Hotspots in Amerika, und Großveranstaltungen bieten dem Virus ideale Möglichkeiten zur Übertragung. Erst kürzlich ordnete Texas-Gouverneur Greg Abbott an, aufgrund der steigenden Corona-Zahlen sämtliche Bars und Nachtclubs zu schließen. Restaurants dürfen mit einer Auslastung von maximal 50 Prozent geöffnet bleiben – exakt die rechtliche Lücke, die Vanilla Ice benötigt, um seine Show wie geplant stattfinden zu lassen. Die „Fourth…