Coldplay feiern Songpremiere von „Higher Power“ im Weltall

#allesdichtmachen: Shitstorms überschlagen sich. Jetzt fordert Oberärztin Holzner Schauspieler*innen dazu auf, eine Schicht im Krankenhaus zu übernehmen.

Die #allesdichtmachen-Aktion sieht sich einem großen Shitstorm ausgesetzt. Nun meldet sich auch das Gesundheitswesen zu Wort. Unter dem Hashtag #allemalneschichtmachen kritisiert das medizinische Personal die Aktion und bezeichnet sie als zynisch und wenig konstruktiv. Ärztinnen und Ärzte: „Grenze überschritten“ Carola Holzner, Leitende Oberärztin am Universitätsklinikum Essen und Bloggerin, führte den Hashtag #allemalneschichtmachen ein. Bekannt als „Doc Caro“, startete sie damit eine Gegenbewegung und forderte die an der ursprünglichen Aktion beteiligten Künstler*innen auf, für eine Schicht im Rettungsdienst oder auf einer Intensivstation mitzuarbeiten. „Ihr habt eine Grenze überschritten“, so Holzner dazu in einem Instagram-Video. View this post on Instagram …