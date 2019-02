The Cure: Ex-Drummer hat Krebs im Endstadium

„Hi guy’s, I am and I have Terminal 4 Cancer“: Mit ebenso offenen wie bewegenden Worten verkündete der Ex-Drummer von The Cure, Andy Anderson, auf Facebook die traurige Nachricht, dass er an Krebs im Endstadium leidet.

Andy Anderson auf Facebook:

Anderson scheint mit der Situation abgeschlossen zu haben, er schreibt, er hofft sich nach Beginn einer Chemotherapie zumindest wieder melden zu können.

Der 58-Jährige spielte zwischen 1983 und 1984 bei The Cure, als Drummer bei den ersten Pop-Singles der Band, „The Lovecats“ und „The Caterpillar“, sowie auf dem Cure-Album „The Top“. Er gilt als prägender Schlagzeuger der Band, der den populärsten Drummer in Robert Smiths Gefolgschaft, Boris Williams (zwischen 1985 und 1993 dabei), maßgeblich beeinflusst hat und aus The Cure eine Rockband machte.

Ex-Cure-Mitglied Lol Tolhurst sendete bereits Genesungswünsche – und viel Kraft: