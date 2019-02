The Cure: Ex-Schlagzeuger Andy Anderson ist tot

Andy Anderson, früherer Musiker der Band The Cure ist tot. Mit nur 68 Jahren verstarb der Schlagzeuger an den Folgen seiner Krebserkrankung.

Anderson war von 1983 bis 1985 Mitglied bei The Cure, nachdem der frühere Drummer Lol Tolhurst sich entschieden hatte, sich verstärkt dem Keyboard zu widmen. Der Musiker war an den Alben „Japanese Whispers“, „The Top“ und „Concert“ beteiligt.

Weiterlesen The Cure: Ex-Drummer hat Krebs im Endstadium Ex-Cure-Schlagzeuger Andy Anderson liegt im Sterben – er hat die Hoffnung im Kampf gegen den Krebs aber nicht aufgegeben. Erst vor einer Woche hatte Anderson in einem Facebook-Post bekanntgemacht, dass er an Krebs erkrankt war. Offenbar lag er da bereits im Sterben: Seine Krankheit wurde als unheilbar eingestuft, lebensverlängernde Maßnahmen habe er abgelehnt, damit seine Angehörigen ihn nicht „als Gemüse“ sehen sollten.

Kooperation

Tod kam trotz Krebs früher als gedacht

In der Bekanntmachung schrieb Anderson noch, dass in den kommenden Tagen über mögliche Chemotherapien und Bestrahlungen gesprochen werden sollte. Dazu kam es letztlich offenbar nicht mehr. Seine letzten Worte an die Fans waren allerdings zuversichtlich: „Bitte kein Buhu, seid positiv. Für mich ist das nur eine weitere Lebenserfahrung und Hürde. Entspannt euch, ich bin es in jedem Fall und bleibe zuversichtlich. Das wärs dann für jetzt, liebe Leute. Danke für eure netten Worte, ich liebe sie alle und behalte sie im Herzen. Sie bleiben für immer bei mir. Passt auf euch auf, wir sprechen bald.“