Video: The Cure graben für Amerika-Tour echte Perlen aus

The Cure starteten am Mittwoch (10. Mai) ihre erste Nordamerika-Tournee seit sieben Jahren mit einem Auftritt im Smoothie King Center in New Orleans.

Die Band von Robert Smith führte insgesamt 29 Lieder vor, inklusive Songs aus ihrem kommenden Album „Songs of a Lost World“. Das Beste kam jedoch zum Schluss, denn während der Zugabe spielten sie „A Thousand Hours“ von „Kiss Me Kiss Me Kiss Me“ sowie „Six Different Ways“ von „The Head on the Door“. Beide Songs wurden zum ersten Mal seit 1987 live dargeboten.

Robert Smith sorgte auch vor der Tour für Aufsehen, als er hunderte von Tickets vom Schwarzmarkt wegfegen ließ. Dazu twitterte er höhnisch über die Krönungszeremonie von King Charles am vergangenen Samstag (6. Mai).

Hier ist die ganze Setliste:

Alone

Pictures of You

A Night Like This

Lovesong

And Nothing Is Forever

The Last Day of Summer

A Fragile Thing

Cold

Burn

Fascination Street

Push

Play for Today

Shake Dog Shake

From the Edge of the Deep Green Sea

Endsong

Zugabe:

I Can Never Say Goodbye

Want

A Thousand Hours

At Night

A Forest

Zugabe #2:

Lullaby

Six Different Ways

The Walk

Friday I’m in Love

Doing the Unstuck

Close to Me

In Between Days

Just Like Heaven

Boys Don’t Cry