Robert Smith kritisiert mit Cartoon „Verschwendungssucht“ der Royals

Robert Smith ist kein Fan der Royals. Dies betonte er bereits mehrfach in der Vergangenheit und pünktlich zur Krönungszeremonie von Charles III. teilte der The-Cure-Kopf nun einen Cartoon auf Twitter, der auf die „Verschwendungssucht“ sowie die „willkürlichen Privilegien“ des Königshauses abzielt.

Der Musiker veröffentlichte einen Link zu einem „The Guardian“-Cartoon, in dem sich kritisch wie auch mit einem Augenzwinkern zur Vorbereitung der Krönung geäußert wird. In einer der Sprechblasen des Cartoon-Künstlers First Dog on the Moon heißt es zum Beispiel: „Ein Hoch auf das willkürlich vererbte Privileg“. Und dann weiter: „Mit den enormen Kosten dieser Zeremonie hätte man jedem britischen Kind ein Pony kaufen können. Doch diese ablenkende Verschwendungssucht muss die Massen beruhigen, damit wir nicht den Zorn der Armen entfesseln. Lasst sie Krönungsquiche essen!“

2012 machte Robert Smith in einem Interview mit „ZDF“ schon klar, was er von den Royals hält, als er erklärte, wie er einen Ritterschlag für sich empfinden würde: „Ich würde mir ehrlich gesagt eher die Hände abhacken […]. Ich bin viel besser als sie. Sie haben noch nie etwas getan! Sie sind verdammte Idioten.“

Aufgrund der anhaltenden britischen Lebenshaltungskostenkrise kam der Pomp rund um die Feierlichkeiten der Krönung nicht sehr gut in der Öffentlichkeit an. Adele lehnte es zum Beispiel deshalb ab, bei der Zeremonie aufzutreten. Dafür lieferten aber US-Artists wie Katy Perry und Lionel Richie eine Show am 7. Mai für König Charles III. ab. Lest hier alles zum Krönungskonzert.