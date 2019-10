The Cure: Robert Smith kündigt gleich drei Alben an

Das wird Sie auch interessieren





Robert Smith ist ein Mann vieler großer Ankündigungen – mal sehen, was nun auf uns zukommen wird: Wie der Cure-Chef mitteilte, seien nicht nur ein, sondern gleich drei neue Alben seiner Band in Vorbereitung.

Noch vor Weihnachten solle der Nachfolger des 2008er-Werks „4:13 Dream“ erscheinen, das bislang den Arbeitstitel „Live From The Moon“ trage, inspiriert vom 50. Jubiläum der Apollo-Mondlandung. Geprägt sei die Platte auch durch Todesfälle in seiner Familie: Smith verlor in letzter Zeit beide Elternteile und seinen Bruder. Des weiteren stünden zwei weitere Alben an, die eher experimenteller ausfielen.

„Neue Cure-Platte zu Weihnachten“

„Ich denke, die erste Single, oder gleich das ganze Album, erscheinen zu Weihnachten“, sagte er zu „Zocalo“. Das zweite Werk enthalte freiere Kompositionen, und „lebe vom Moment – mit stärkerem Sound, live eingespielt.“

Platte drei, sagt Smith, sei eine „verrückte Lärm-Scheibe, geprägt von Erfahrungen auf der Bühne, oder in Situationen, in denen Krach allgegenwärtig war – derart, dass wir ihm normalerweise gar keine Beachtung schenken würden.“