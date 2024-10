The Cure: „Songs Of A Lost World“ sammelt Bestbewertungen

Was taugt „Songs Of A Lost World“ , die neue Platte von The Cure? Es ist die erste seit „4:13 Dream“ von 2008 – und sie wird in der ROLLING-STONE-Redaktion heiß diskutiert. Mit unterschiedlichen Sichtweisen.

Verfolgt man nun die ersten veröffentlichten Kritiken zu den neuen Songs, dann zeigt sich eine erste positive Sicht auf „Songs Of A Lost World“.

IM NME heißt es zur Bestbenotung mit fünf Sternen: „Ja, es ist gnadenlos, was man hier hören kann. Aber es gibt genug Herz in der Dunkelheit und Opulenz im Klang, um dabeizubleiben und diese Lieder reihen sich ein in der Riege der besten von The Cure.“

Die „Irish Times“ geht jeden einzelnen Song der neuen Platte durch (Paid-Content und nennt die neuen Lieder „majestätisch trostlos“ und „herrlich düster“. Vier Sterne. Und das eindeutige Urteil: „Robert Smith ist auf dem ersten Album von The Cure seit 2008 auf dem Höhepunkt seiner melancholischen Schaffenskraft.

