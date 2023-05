„The Fall Guy“: Neuer Colt-Seavers-Film kommt nächstes Jahr

Die 80er-Serie „Ein Colt für alle Fälle“ bekommt eine Neuadaption auf der großen Leinwand. Der Film wird nach der Original-Serie „The Fall Guy“ heißen und soll 2024 in den Kinos erscheinen. Ryan Gosling ersetzt den mittlerweile 84-Jährigen Lee Majors als Colt-Seavers-Darsteller. Majors soll allerdings im Film einen Cameo-Auftritt bekommen.

Empfehlung der Redaktion Die 70 besten Serienhelden (Teil 1)

Über die Besetzung des Streifens ist noch nicht viel bekannt: Die 40-Jährige Emily Blunt, bekannt unter anderem durch ihre Rolle in „Sicario“, wird neben Ryan Gosling spielen. Vermutlich wird sie in die Rolle der Jody Banks schlüpfen. Sie würde damit die Nachfolge von Heather Thomas antreten, die in „Colt für alle Fälle“ die Assistentin des titelgebenden Helden verkörperte.

Auf dem Regie-Stuhl wird „John Wick“-Regisseur David Leitch Platz nehmen. Leitch hat früher selbst als Stuntman gearbeitet, für die ordentliche Portion Action dürfte bei „The Fall Guy“ also gesorgt sein.

Um was geht es in „The Fall Guy“?

Die Handlung des Films orientiert sich allem Anschein nach an seiner Vorlage. Colt Seavers hatte einen Unfall bei seiner Stuntman-Tätigkeit und hält sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Als er auf ein Angebot einer alten Freundin hin gerade wieder in die Szene einsteigen wollte, verschwindet der Hauptdarsteller eines Science-Fiction-Films, dessen Stunts er hätte übernehmen sollen. Seavers macht es sich schließlich zur Aufgabe, den Fall des Schauspielers zu untersuchen und begibt sich in den Untergrund von Los Angeles.

Empfehlung der Redaktion 6 Gründe, warum der „Oppenheimer“-Trailer so elektrisierend ist

Die Stars der Original-Serie

Die bereits erwähnte Heather Thomas tat sich nach „Ein Colt für alle Fälle“ schwer in der Film-und-Fernsehen-Branche. Sie entwickelte in den 80er-Jahren eine Kokainsucht, nach deren Überwindung sie eine Handvoll Nebenrollen in kleineren Produktionen bekam. Sie war eine Zeitlang mit dem österreichischen Schlager-Sänger Christian Anders zusammen. Zuletzt war Heather Thomas 2014 auf der großen Leinwand zu sehen – im Film „Girltrash – All Night Long“. Außerdem setzt sie sich heute für verschiedene wohltätige Zwecke ein.

Der Cousin und Helfer von Colt Seavers, Howie Munson, wurde seinerzeit von Douglas Barr, heute 74 Jahre alt, gespielt. Barr war nach „Ein Colt für alle Fälle“ noch bis Mitte der 90er-Jahre als Schauspieler aktiv. 1993 arbeitete er ein weiteres Mal mit dem ehemaligen Kollegen Lee Majors zusammen: Majors spielte in „Tod der Mannequins“ (1993), dessen Drehbuch aus der Feder von Douglas Barr stammte. Heute ist der 74-Jährige Drehbuchautor, Regisseur und Winzer.

Wie bereits erwähnt, wird Lee Majors 2024 im Colt-Kinofilm zu sehen sein – in einer Cameo-Rolle. In einem Interview mit der „Bild“ sagte er einst, dass er nicht eine Sekunde daran denke, seinen Job aufzugeben. „Solange das Telefon klingelt, werde ich nicht aufhören zu drehen“, wird er zitiert.

Ryan Gosling konnte in den letzten Jahren durch seine Rollen in „La La Land“, „Blade Runner 2014“ und „Aufbruch zum Mond“ überzeugen. Außerdem wird er den Ken zu Margot Robbies Barbie spielen. „Barbie“ soll in Deutschland am 20. Juli 2023 erscheinen.